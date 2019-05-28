"إس تي ديبونت.. أقلام وحقائب مُزيّنة برسومات بيكاسو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرصُ دار " S.T. Dupont " الفرنسية على تكريم الفنّانين المؤثرين في العالم وتخليد أعمالهم من خلال تصاميمها، ففي مجموعتها الأخيرة لجأت إلى رسم لوحات الفنان العالمي "بابلو بيكاسو" على الولاعات والأقلام والحقائب لتُقدّم أعمالًا فنية تُعبّر عن روح الدار وإرثها الثقافي.

تعمل الدار من خلال فريق مصمميها على دراسة عادات وتقاليد منطقة الشرق لتخاطب حاجاتهم واهتماماتهم من خلال تصاميم حصرية تحمل رسومات ونقوشات ترتبط بعاداتهم وتاريخهم.

كاميرا "فوشيا" التقت "آلان كروفيه" الرئيس التنفيذي للدار أثناء زيارته الأخيرة لدبي مول للحديث أكثر عن مجموعته.