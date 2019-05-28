كيف تتخلصين من ظاهرة إهدار الطعام بشكل نهائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم

في خلال شهر رمضان يكثر إعداد الولائم والعزومات وتتفنن ربات البيوت في إعداد أصناف متنوعة من الطعام لإرضاء كل الأذواق، خلال الإفطار والسحور أيضا، وفي المقابل، تقل شهية الغالبية العظمى منا خلال الشهر الكريم، ما يتسبب عنه كميات كبيرة من الطعام المهدر.

لا يقتصر الأمر فقط على رمضان، فظاهرة إهدار الطعام موجودة طوال العام وعلى نطاق واسع، سواء في المنازل أو المطاعم، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليار طن من الأغذية يهدر سنويا على مستوى العالم، ما ينتج عنه قلة في توفر بعض الأطعمة وارتفاع الأسعار والكثير من الأضرار البيئية، لكن الطريق إلى الحد من هذه الظاهرة يبدأ من الفرد.

وفي هذا التقرير نقدم لكم 8 طرق للحد من إهدار الطعام بالمنزل بحسب صحيفة "The National" الإماراتية.

1- تغيير نمط شراء الطعام

دائما وأبدا، الوقاية خير من العلاج، وإذا اتبعنا هذ النهج في هذه الحالة، سنجد أنه علينا في البداية الحرص على شراء الطعام بشكل أكثر وعيا، من خلال التأكد من أننا نشتري ما نحتاجه فقط من الطعام، وأننا لا نشتري فقط لنملأ الثلاجة أو لنستغل وجود عروض على بعض السلع، ويفضل شراء احتياجات المنزل الغذائية لفترات أقصر، مثل أن نشتري حاجات المنزل بشكل أسبوعي، بدلا شراء "الخزين" مرة كل شهر.

2- فترة الصلاحية

الأمر يحتاج إلى القليل من التخطيط، ومعرفة مدة صلاحية كل منتج عند شرائه، وخاصة اللحوم والأسماك والألبان، لتحديد ما يمكن شرائه وتجميده لاستخدامه عند الحاجة، وما يجب شرائه فقط بقدر الحاجة.

التحقق دائما من تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات الطازجة والمعلبة على حد سواء، فهذا أيضا مهم لصحتك.

3- تنظيم الثلاجة

بعد التسوق، وعند العود إلى المنزل، لا تكتفين بتكديس أو تخزين المشتريات في الثلاجة، بل اجعل الأمر أكثر تنظيما، بأن تضعين الأشياء التي اشتريتها للتو في الخلف، ووضع الأقدم في المقدمة، مع معرفة تواريخ الصلاحية لكل منها، لتنتهين من الأطعمة المخزنة قبل الجديدة وقبل أن تتلف.

4- التجميد

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يجب أن يكون التجميد سلاحك الأول في مواجهة إهدار الطعام، يمكنك تجميد الطعام المطبوخ على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناس لا تفضل ذلك، بالإضافة إلى تجميد اللحوم والأجبان الصلبة، مثل الشيدر والبارميزان وكذلك الجبن المبشور، وكذلك أيضا المكسرات والبذور، حيث يطيل التجميد من فترة صلاحيتها، وربما تفاجأين أيضا بأن الدقيق يمكن تجميده حتى لا يكون عرضة للسوس.

والحال نفسه مع الفاكهة، إذا وجدت وفرة زائدة من الفواكه بالمنزل، قومي بتقطيعها ومزجها بالزبادي اليوناني، وتجميدها بالفريزر لصنع مصاصات مثلجة، أوقومي بتغليف الفاكهة وضعها في الثلاجة واصنع منها العصائر.

يمكن أيضا تجميد كل من صفار وبياض البيض، كما يمكن خلط الصفار مع الملح أو السكر الناعم قبل تجميده، بحسب الاستخدام الذي ترغبين به فيما بعد.

5- صناعة وجبات من البقايا

ستفاجأين بكم الوجبات الشهية الذي يمكنك ابتكارها من بقايا الطعام أو الطعام المخزن بكميات قليلة في الثلاجة، كما أن ذلك سيكون فعالا جدا في مكافحة إهدار الطعام.

6- سلاطات البقايا

بجانب صنع وجبات من البقايا، يمكن أيضا صناعة الكثير من السلطات المفيدة واللذيذة من بقايا الخضروات، مع العلم أن أكثر البقايا تكون دائما منها، فقل أن يذبل الخيار أو القرنبيط أو الطماطم، يمكنك نقعها بالماء البارد وتقطيع الأجزاء الذابلة والإبقاء على الصالحة منها، من ثم خلطها مع بعض الكريمة أو الزبادي أو ما إلى ذلك.

7- إحياء العادات القديمة

صنع المخللات المنزلية أو العصائر أو الشربات أو خل التفاح، بالأغذية التي تقترب من التلف شئ لطالما لجأت إليه ربات البيوت، ووفقن فيه للغاية.

8- استخدمات أخرى

يمكنك استخدام فضلات الطعام التالف كسماد للتربة، في حال كنت تمارسين أي شكل من أشكال الزراعة.

بقايا الطعام أيضا التي لا تصلح للتخزين في الثلاجة يمكن وضعها في أكياس تحفظها لبعض الوقت، وبما أننا في شهر رمضان، شهر الخير، يمكن أن نضع بقايا الطعام بشكل مقبول في علب وتوزيعها على المحتاجين، سواء في رمضان أو أي وقت آخر من العام.