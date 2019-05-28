انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا.. اعتقال 3 جزائريين للاشتباه في صلتهم بتفجير والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 28 مايو 2019 09:51 صباحاً - قالت السلطات الفرنسية إنها اعتقلت طالباً جزائرياً في علوم الكمبيوتر يبلغ من العمر 24 عاماً؛ يشتبه بزرعه قنبلة، الأسبوع الماضي، في مدينة ليون أسفرت عن إصابة 13 شخصاً.

واعتقل ثلاثة آخرون فيما يتصل بالقضية التي يتم التعامل معها على أنها تحقيق في عمل إرهابي، من بينهم اثنان من عائلة الطالب الجزائري.

ورصدت كاميرات المراقبة الأمنية رجلاً وهو يترك العبوة الناسفة التي كانت معبّأة في كيس ورقي وكانت تحتوي على براغٍ وكرات معدنية، في حي تجاري بوسط المدينة الفرنسية، يوم الجمعة، قبل دقيقة من انفجارها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مقربة من التحقيق قولها إن الطالب الجزائري، وهو المشتبه به الرئيسي، ليس له أي سجلات لدى الشرطة، بينما شمل الاعتقال والدته وشقيقه الأصغر، وهو تلميذ في المدرسة الثانوية.

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وقال رئيس بلدية ليون، جيرار كولوم، لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية، إن الشرطة عثرت على الرجل بفضل تسجيل الكاميرات الأمنية.

وأوضحت لقطات سجلتها كاميرات أمنية المشتبه به الذي كان شبه ملثم، يقود دراجة إلى المكان قبل ترك حقيبة أمام فرع لسلسلة مخابز شهيرة، وتعقّبت الشرطة الرجل بعد ذلك إلى ضاحية في ليون.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أنه جرى العثور على آثار حمض نووي وراثي (دي.إن.إيه) على الحقيبة.

وقال مصدر آخر إن الشرطة القضائية ألقت القبض على المشتبه به في الشارع بعد تعقبه.

وأضاف المصدر أنها قررت عدم القبض عليه في شقته خشية وجود بعض من المادة الناسفة التي استُخدمت في الهجوم.