بأنماط جذابة من أشهر العلامات التجارية.. حذاء "القبقاب" يعود هذا الصيف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت ساحة موضة الأحذية في عام 2019 تغييرات غير متوقعة، من عودة أحذية بوت التسلق وصنادل الفليب فلوب والآن حذاء الكلوغ أو القبقاب.

وتعتبر دار الأزياء الفرنسية ديور مسؤولة جزئيًا عن عودة الحذاء الهولندي التقليدي، والذي ظهر خلال عرضها لخريف / شتاء 2018.

وقد حاول العديد من المصممين إعادة إحياء هذا النمط الكلاسيكي، بما في ذلك غوتشي التي قدمته مزينًا بالفرو، وبالينسياغا التي قدمت حذاء كروكس بلاتفورم المثير للجدل.

كما ابتكرت ماريا غراتسيا تشيوري، مديرة ديور الإبداعية، العديد من الإصدارات من السلينغباك الأسود الكلاسيكي إلى التصميمات المرقعة المستوحاة من الستينيات، ناهيك عن طراز بنمط المونوغروم والذي نتوقع رؤيته في كل مكان.

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وسرعان ما سارع مؤثرو الأزياء إلى احتضان الحذاء ذي الكعب الخشبي، فظهر كجزء من إطلالة أشهر المؤثرات في جميع أنحاء إنستغرام.

مع تنامي شعبية النمط الكلاسيكي، قامت دور الأزياء خلال عروض المدرجات لربيع وصيف 2019 بتأكيد عودتها بشكل مباشر، فقدمت ميو ميو تصميمًا بالكعب العالي لربيع / صيف 2019 في صورة ظلية راقية ومختلفة كليًا، مع ظهور أنماط مجموعات غوتشي و كوتش الصيفية وفيراغامو لما قبل خريف 2019.

لا يوجد الآن شك في أن الصندل سيكون صيحة ناجحة هذا الصيف، وتباع القباقيب المرصعة التقليدية حاليًا في زارا ومانجو، في حين أن الإصدارات الجاهزة للحفلات متوفرة في توب شوب وآذر ستوريز.

أما عن كيفية ارتداء هذا الحذاء في عام 2019، يمكنك الإطلاع على حسابات أشهر المؤثرات على إنستغرام للإلهام، فهي في الواقع عنصر متعدد الاستخدامات في خزانة ملابسك، يمكن تنسيقها مع فساتين صيفية أو بدلة جينز مزدوجة.