الحذاء "القفاز" نجم موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
يمثل الحذاء القفاز (Glove Shoes) نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balagan و Everlane و Martiniano و Bottega Veneta و Aeyde.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الحذاء القفاز هو حذاء باليرينا ذو قصّة مغلقة من أعلى وملتصقة بالقدم كالقفاز ليمنع احتكاك جلد الحذاء بجلد القدم، ما يحول دون ظهور البثور المؤلمة.
وأضافت شولتس أن الحذاء القفاز يأتي مصنوعا من جلود فخمة ويشتمل على مقدمة مدببة على شكل حبة اللوز أو مقدمة مربعة الشكل ليمنح المرأة إطلالة أنيقة من ناحية وإحساسا بالراحة أثناء المشي في ظل ارتفاع درجات الحرارة بفضل نعله المسطح من ناحية أخرى.
ويطل الحذاء القفاز بباقة واسعة من الألوان؛ فإلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والبني والأزرق البحري يزهو الحذاء بألوان جذابة كالأحمر والوردي أو يكتسي بألوان هادئة كدرجات النيود.
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