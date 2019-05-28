تعرف على المطعم الياباني الذي تناول فيه ترامب العشاء مع ميلانيا..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

خلال زيارته إلى اليابان، التي تستغرق 4 أيام ابتداء من الجمعة، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، يوم الأحد، حفل شواء تقليدي في أحد أفخم المطاعم اليابانية بحي روبونجي بالعاصمة طوكيو.

حيث استضاف رئيس الوزراء اليابانين شينزو آبي وزوجته آكي آبي، ترامب والسيدة الأولى لتناول عشاء غير رسمي في مطعم "إناكيا"، الذي يقدم أطباق المشويات المحضرة باستخدام "الهيباتشي"، وهو جهاز تسخين -شواية- ياباني تقليدي مفتوح، ويعمل بالفحم.

وبحسب صحيفة "The National" الإماراتية، تضمنت قائمة الطعام بطاطس يابانية مخبوزة مع الزبد، مع السلطة، وطبق من الدجاج المشوي، وشريحة لحم بقري "ستيك" مع البروكلي والجزر، وللتحلية، وآيس كريم الفانيليا للتحلية.

وقال ترامب إنه خلال تناول الطعام تحدث كثيرا مع آبي حول الشؤون التجارية والعسكرية وأشياء أخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تناول الطعام في حي روبونجي النابض بالحياة، يشي بأن الرباعي واصل أمسيته غير الرسمية في أماكن أخرى، خاصة وأن الحي مشهور بالحياة الليلة. خاصة وأنها لم تكن المرة الأولى التي يختلط فيها ترامب بالثقافة اليابانية، خلال هذه الزيارة.

فقبل العشاء مباشرة، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يحضر بطولة "السومو" عندما قدم الكأس للفائز، ووصف ذلك قائلا: "كانت أمسية السومو رائعة".

ويقيم ترامب في فندق "بالاس" في مارونوتشي، على بعد 15 دقيقة فقط من حي روبونجي.

وفي وقت سابق من اليوم، قضى ترامب وآبي بعض الوقت في لعب الجولف في نادي موبارا الريفي في ولاية تشيبا بطوكيو، حيث التقطوا صورة نشرها آبي على حسابه الرسمي على تويتر.