الأصفر الباستيلي يزين أظافرك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يتربع الأصفر الباستيلي على عرش ألوان طلاء الأظافر في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة منعشة تشيع أجواء البهجة والانطلاق.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين أن درجات الأصفر الباستيلي هي درجات ساطعة ومشرقة تتمتع بطابع رومانسي حالم ينطق بالرقة والأنوثة، مشيرة إلى أنها تغازل بصفة خاصة الأظافر القصيرة والمتوسطة المستديرة أو ذات الحواف أو التي تتخذ شكل حبة اللوز، وليس الأظافر الطويلة المدببة.

وللحصول على نتيجة رائعة تدوم طويلا أكدت هلفنباين على أهمية وضع طبقة من طلاء الأساس (Base Coat)، ثم وضع طبقتين إلى ثلاث طبقات من درجة الأصفر المرغوبة، ثم وضع طبقة من الطلاء النهائي (Top Coat).