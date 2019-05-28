إطلالة ساحرة للنجمة إيلي فانينغ في ختام مهرجان "كان"

وصلت الممثلة الشابة وعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية إيلي فانينغ، قبل قليل، للمشاركة في حفل ختام مهرجان كان السينمائي الذي يقام على مسرح "غراند لومير" في مدينة كان الفرنسية.

وضمت المسابقة الرسمية، التي ترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، 12 فيلمًا، شملت عددا من الأسماء اللامعة في مجال صناعة السينما، من بينهم: البريطاني كين لوتش، والأميركي تيرينس مالك، والإسباني بيدرو ألمودوفار، والشقيقان البلجيكيان لوك وجان- بيار داردين، والكوري الجنوبي بونغ جون هو، والمخرج الأميركي الشهير كوينتن تارانتينو، بالإضافة إلى المخرج الفلسطيني إيليا سليمان. قد يهمك ايضاً: نجمات خطفن الأنظار بإطلالاتهن الرائعة في مهرجان "كان" السينمائي إطلالات أنيقة ولافتة في افتتاح مهرجان كان السينمائي

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