صور| بوصلة أزياء سهراتك الرمضانية من "رحلات 2020"

مع الشهر الفضيل، تأتي السهرات الرمضانية، وسحور العمل أحيانا، ولذا يجب عليك اختيار ما يناسب رمضان، بحيث لا تكون الملابس ملفتة أو كاشفة، بل تكون أقرب للقفطان المغربي، والعباءات العربية الواسعة.

وتصمم دور الأزياء العالمية، ما يطلق عليه مجموعة "رحلات"، وتستوحي من كل دول العالم، ويمكن أن تستعيني بها لإبراز إطلالتك الأنيقة خلال رمضان.

وقع اختيار "ديور" على المغرب، لتستوحى منها مجموعة "رحلات 2020"، حيث جرى استعراض "القفطانو" وعباءات تناسب السهر، وكذلك شهر رمضان.

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قدم مصمم الأزياء العالمي زاك بوزن في مجموعته "رحلات 2010"، أزياء تميزت باللمسة الشرقية، وكذلك إكسسواراتها وألوانها، وكانت تيمتها الفساتين الواسعة، المقفولة، والعباءات المزركشة الملونة.

نفس الشيء كررته مصممة ألبيرتا فيريتي في مجموعة الأزياء الخاصة بالرحلات في مدينة موناكو الفرنسيّة، حيث حرصت هذه المصممة الإيطالية على تبنّي الأزياء بلمسات شرقية.

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