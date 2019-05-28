مدن عربيّة ننصح بزيارتها في إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إن كنتم تبحثون في اللحظات الأخيرة عن وجهة سياحيّة تقضون فيها إجازة عيد الفطر المبارك فقد جئناكم بقائمة مقترحة تضم ستّ مدن عربيّة مناسبة لقضاء إجازة عائليّة ممتعة، حسب مجلة "VOGUE".

القاهرة

هي عاصمة مصر، وهي من ضمن الوجهات السياحيّة الأمثل للعائلات العربيّة، يمكنكم التجول فيها بين المتاحف والآثار المصريّة حول أهرامات الجيزة، أو تناول الوجبات على ضفاف نهر النيل بينما تستمعون لأنغام أشهر المطربين المصريين على مرّ العصور من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ حتى عمرو دياب وتامر حسني. إضافة إلى ذلك تزخر هذه العاصمة بالعديد من الفعاليات الفنّية خلال العيد بين صدور الأفلام السينمائية الجديدة والمسرحيات والحفلات الغنائية.

بيروت

احرصوا على زيارة داون تاون بيروت حيث تحمل هذه المنطقة روح المدينة اللبنانيّة بالمحلات التجاريّة، والحفلات الغنائية التي تقام في الهواء الطلق. كما تضم هذه المدينة النابضة بالحياة العديد من المطاعم والمقاهي والمنتزهات الجديرة بالزيارة. وإن رغبتم في قراءة دليل كامل عن هذه المدينة، فاقرؤوا دليل المصممة سارة بيضون لأفضل الأماكن التي يجدر بكم زيارتها

صلالة

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تقع مدينة صلالة على الساحل الجنوبي لدولة عمان، وتتميّز بطبيعتها الخلابة التي تجعلها وجهة مناسبة لعشاق المناظر الطبيعيّة. احرصوا على زيارة وادي دربات وشاطئ المغسيل الشهير في صلالة، وتوقفوا عند عين رزات التي تقع وسط المدينة محاطة بمساحات وجبال خضراء ساحرة. واستمتعوا بالفعاليات التي تقام في عمان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مراكش

هي الوجهة السياحيّة الأبرز بين مدن شمال أفريقيا. إن زرتم هذه المدينة المغربيّة فلا بد من أن تتوقفوا في ساحة جامع الفنا فهي قلب مراكش النابض، تجدون فيها الباعة المتجولين والفنانين والشعراء وحتى قراء الطالع. كما يتعيّن عليكم زيارة حدائق ماجوريل التي قضى فيها المصمم الراحل سان لوران فترة من حياته، بالإضافة إلى قصر البديع الأثري الذي استضاف أحدث عروض علامة ديور ريزورت 2020.

جدة

هي عروس البحر الأحمر، تقع في المنطقة الغربيّة من المملكة العربيّة السعوديّة وهي إحدى المدن الكبرى فيها. تزخر مدينة جدة بالعديد من الفعاليات الممتعة التي تقام فيها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، بين الحفلات الغنائية وغيرها. احرصوا على زيارة منطقة جدّة التاريخيّة (جدة البلد) واستمتعوا بالتجوّل بين مبانيها الأثريّة، ثم استمتعوا بنتاول العشاء على ضفاف البحر الأحمر.

أبوظبي

جاءت أبوظبي في المركز التاسع ضمن ثائمة ضمّت 25 مدينة مناسبة للعطلات العائليّة هذا العام. وفي الواقع هناك العديد من الأماكن التي تجعل من العاصمة الإماراتيّة وجهة مميّزة لعيد الفطر، من ضمنها جامع الشيخ زايد، وجزيرة ياس، ومتحف اللوفر، بالإضافة إلى عالم فيراري.