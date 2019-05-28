فيديو| ليلى عز العرب: "كان نفسي أشتغل سواقة ميكروباص"

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها عملت لفترة داخل أحد البنوك، مشيرة إلى أنها نسيت التمثيل خلال هذه الفترة.
وأضافت عز العرب، خلال لقائها مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تقدر قيمة العمل: "مقدرش أبدًا أقعد مشتغلش حاجة ولازم أكون في عمل معين أيًا كان".
وتابعت: "أنا كان نفسي أشتغل سواق ميكروباص لأنها تجربة رائعة وفيها تواصل مع الناس".
ليلى عز العرب، 71 عاما، ممثلة مصرية قدمت عددا من الأدوار الصغيرة في بعض الأعمال الفنية مثل "إسكندرية نيويورك" و"معالي الوزير" و"عايز حقي" ومسلسلي "الأصدقاء" و"فارس الرومانسية" ودور والدة "أحمد حلمي" في فيلم "1000 مبروك"، وتشارك في دراما رمضان 2019 في 3 مسلسلات وهي: البرنسيسة بيسة، كلبش 3، زي الشمس.
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