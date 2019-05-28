قالت المطربة التونسية لطيفة، إنها تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها، كانت لمدة 5 سنوات، مشيرةً إلى أنها لم تكرر تجربة الارتباط بسبب الحياة الفنية.
وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "الحياة الفنية بتاخد الوقت والعمر وعشان نوزنها مع حياتنا الشخصية في الوطن العربي مش سهل، مش هتلاقي راجل ممكن يستحمل كده".
وتابعت: "عمري ما فكرت أعتزل الفن عشان راجل، أنا بموت في الفن وفي الشغل".
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة: "بموت في الفن.. وعمري ما فكرت أعتزل عشان راجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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