لطيفة: "بموت في الفن.. وعمري ما فكرت أعتزل عشان راجل"

قالت المطربة التونسية لطيفة، إنها تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها، كانت لمدة 5 سنوات، مشيرةً إلى أنها لم تكرر تجربة الارتباط بسبب الحياة الفنية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار": "الحياة الفنية بتاخد الوقت والعمر وعشان نوزنها مع حياتنا الشخصية في الوطن العربي مش سهل، مش هتلاقي راجل ممكن يستحمل كده".

وتابعت: "عمري ما فكرت أعتزل الفن عشان راجل، أنا بموت في الفن وفي الشغل".

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