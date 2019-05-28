بالصور| حلا شيحة توجه رسالة غامضة بالعربية والإنجليزية: "لا تبالي بما يقولون"

رسالة غامضة، دونتها الفنانة حلا شيحة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"دعهم يتحدثون بينما تعمل أنت".. هذه أول رسالة نشرتها شيحة باللغة الإنجليزية، تلاها كتابتها بالعربية: "لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون"، مرفقة صورة "سيلفي" لها بمكياج بسيط.

خلال 30 دقيقة، حصد المنشور على ما يزيد عن 8500 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بين الداعمة لها، والمهاجمة لها، وسط تكنهات متابعيها بأنها رسالة غير مباشرة لمنتقدى خلعها الحجاب، أو لغير الراضين عن أدائها التمثيلي خلال بطولتها مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ومن أبرز التعليقات: "أنتي ممثلة ولازم تسمعي لرأي جمهورك لما ينتقد فنك"، و"الله يهديك للحجاب، ويردك إليه ردا جميلا"، و"تجاهلي الكومنتات السلبية وكملي ف طريقك زي ما أنتِ.. أو أقفلي التعليقات عشان احنا شعب معظمه مريض نفسي في تطليع عيوب للي حوليه".

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يشار إلى أن مسلسل "زلزال" أول عمل رمضاني للفنانة حلا شيحة، عقب إعلانها تراجعها عن اعتزال الفن، وتخليها عن الحجاب، موضحة، أن اشتياقها الكبير للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكار تنتصر للإنسانية، وهو الأمر الذي شجعها عليه زوجها، وهي تعيش هذه الأيام حالة إنسانية وفنية مبهجة، لقرب عودتها لتقديم ما تحب من أعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة، في بيان صحفي لها.

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