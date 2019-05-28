بينهن مايا مرسي وشريفة أبو الفتوح.. 6 سيدات تزرن مستشفى بهية الأربعاء المقبل

تستضيف مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى للسيدات، قيادات نسائية وإعلاميات في مقرها بالجيزة، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 29 مايو الجاري.

تزور "بهية" الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وسيدة الأعمال زينب بشير، بالإضافة إلى الإعلاميات جاسمين ذكى ومريم أمين وحنان البهى، وخبيرة التغذية دكتورة شريفة أبو الفتوح.

ومن المقرر، أن يتجول الضيوف داخل المستشفى، ويتحدثون مع محاربات سرطان الثدي، بالإضافة إلى إهداء كلًا منهن كلمة لـ"بهية".

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