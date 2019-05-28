الأرقام تنحاز لـ"نون النسوة".. "الإحصاء": "الست" معمرة أكثر من "الرجل"

انحازت الدراسات والتقارير لنون النسوة، تبشرهن بعمر افتراضي أطول لهن مقارنة بالرجال، خلال مناسبة اليوم العالمى لتنمية صحة المرأة، وذلك طبقًا لأحدث تقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم.

الإحصاءات تبرز بوضوح زيادة العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.5 سنة فى 2014 إلى 74.7 سنة فى 2017، وفي المقابل زاد عمر الرجال من 69.7 سنة فى 2014 إلى 72.3 للذكور فى 2018.

خبر سار آخر حمله التقرير للنساء المسنات، حيث أن أعلى توقع للبقاء على قيد لتلك الفئة العمرية من النسوة، وتصل أعمارهن إلى 60 - 64 سنة، وبذلك تمتد أعمارهن إلى 18.8 سنة فوق سنهم المحدّد فى الفئة، مقابل 18.3 سنة لنظيرهن من الرجال.

Advertisements

أما عن نسبة وفيات الإناث بسبب القلب والدم، فانخفضت من 50.9% عام 2014 إلى 50.6% من إجمالى وفياتهن فى 2017، فضلًا عن قلة نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمى من 9.5% عام 2014 إلى 8.9% من إجمالى وفياتهن فى 2017.

وفي سياق متصل، تشرح مايسة شوقى، نائب وزير الصحة سابقاً، وأستاذ الصحة العامة، أن تطور الخدمات الصحية المقدمة للمرأة وزيادة حملات التوعية لهن التي تتبناها الدولة على مدار 12 عامًا، انعكس بشكل أساسي على ارتفاع معدل أعمارهن الافتراضية، وساعد على انخفاض الوفيات الناتجة عن الحمل بسبب جودة الخدمات المقدمة للنساء أثناء فترات الحمل.

​