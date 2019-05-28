"استدرجه بعد صلاة الجماعة".. إمام مسجد يغتصب طفلا 9 مرات في غرفته

في واقعة مفجعة بالإمارات، اعتدى إمام مسجد آسيوي على طفل عربى لا يتجاوز الـ12 ربيعًا، 9 مرات، عقب أداء صلاة الجماعة في المسجد الذي يعمل فيه.

كل وقائع اغتصاب الطفل، حدثت في غرفة الإمام صاحب الـ31 عامًا، القريبة من المسجد الذي يعمل به، في منطقة الجرف في مدينة عجمان الإماراتية.

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والدا الطفل اكتشفا تلك الجريمة، عقب ملاحظة الأم لتأخر طفلها، عند خروجة لأداء الصلاة في ذلك المسجد تحديدًا، ليسأله والده عن الأسباب المؤدية لعدم عودته إلى المنزل مباشرة، متفاجئًا بسرد نجله تفاصيل ما يفعله إمام المسجد معه في مسكنه، حيث بدأت العلاقة بينهما بإعطاء الرجل الثلاثيني 5 دراهم للطفل، قائلًا له: "إذا أردت المال، اذهب إلى منزلي".

عقب سماع الأب لما حدث مع نجله، أبلغ الشرطة، لتتوالى الإجراءات، ويؤكد تقرير الطبيب الشرعي الاعتداء على الطفل عدة مرات في وقت معاصر لتاريخ الحادثة، لتقضي محكمة جنايات عجمان بالسجن 5 سنوات والإبعاد من الإمارات لإمام المسجد المدان.

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