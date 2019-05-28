منها البطاطا.. أطعمة تسبب الإجهاض

توصل باحثون من جامعة غريفيت الأسترالية، لمجموعة أطعمة غذائية تسبب خطرًا بالغًا على الحوامل، قد تصل للإجهاض.
وحدد العلماء الأطعمة التالية: "رقائق البطاطا والمايونيز والزيوت المحتوية على حمض اللينولينيك والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة".
وقام الباحثون بعمل التجارب على مجموعة من إناث الفئران، من خلال إطعامها بأكلات تحتوي على أحماض دهنية بنسبة خمسة أضعاف ما تحتويه الأطعمة العادية، ومن ثم إطعام الذكور، وبدأوا يراقبون تطور الأجنة والتغيرات الجذرية الحالة الصحية للإناث.
وتوصلت النتائج في النهاية، لعدم وجود تغيرات في وزن الأجنة أو سرعة نموها، فضلا عن زيادة حجم جسم الأمهات "إناث الفئران"، بسبب تركيز الهرمون المُسبب للإجهاض، بالإضافة لانخفاض نسبة الذكور في الأجنة بمقدار 16%، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
ومن جانبه، نصح "داني سكيلي" من جامعة غريفيت الأسترالية، خلال مقاله في مجلة Journal of Physiology" السيدات الحوامل بمتابعة الأنظمة الغذائية.
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