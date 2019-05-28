الامارات | سجن تاريخي يفتح أبوابه بعد ترميم زنزانة «آل كابوني»

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن تاريخي يفتح أبوابه بعد ترميم زنزانة «آل كابوني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت أيامه الأولى خلف القضبان خلال أوج تهريب المشروبات الكحولية في عشرينات القرن الماضي في مدينة فلادلفيا الأميركية، لكن زنزانة آل كابوني في سجن الولاية الشرقية لم تكن كأي زنزانة عادية.

لقد كانت الغرفة الصغيرة الخاصة برجل العصابات الشهير مزودة بـ«أثاث رفيع وسجاد جميل ولوحات رائعة ومذياع فاخر»، بحسب القائمين على ما صار الآن الموقع التاريخي لسجن الولاية الشرقية في فلادلفيا. وأعلن المتحف المقام في السجن السابق افتتاح الزنزانة المرممة الخاصة برجل العصابات.

ويمكن للزوار رؤية كيف كانت تبدو عليه زنزانة آل كابوني عندما سجن عام 1929 بعدما ألقي القبض عليه خارج إحدى دور العرض السينمائي لحمله مسدساً مخفياً. ويظهر المعرض أيضاً رسوماً على جدران الزنزانة تم الكشف عنها خلال أعمال الصيانة.

وسجن آل كابوني سبعة أشهر، وفي عشرينات وثلاثينات القرن الماضي جرى اعتباره أحد أكثر المجرمين الأميركيين سيئي السمعة.