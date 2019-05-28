الامارات | الكُتّاب الإماراتيون تحت سقف معرض واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن الكُتّاب الإماراتيون تحت سقف معرض واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم معرض الكتاب الإماراتي بنصف مليون درهم.

وتأتي مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة في إطار دعم سموه لتعزيز ثقافة صناعة الكتاب ودور النشر، وحرص سموه على دعم الكتاب والمثقفين الإماراتيين، وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي، ورفد المكتبات في إمارة الشارقة بإصدارات وكتب الأدباء والمثقفين والكتاب الإماراتيين.

وكانت الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب، قد احتضنت أول من أمس، افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في مقر الهيئة بمنطقة الزاهية، ضمن احتفالات الإمارة بنيلها اللقب لعام 2019. ويأتي المعرض تزامناً مع يوم الكاتب الإماراتي، الذي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يصادف 26 من مايو من كل عام، وتشارك في الدورة الأولى للمعرض 25 دار نشر إماراتية، ونخبة من الأدباء والمبدعين الإماراتيين، خلال الفترة من 26 إلى 28 من الجاري. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد حفل الافتتاح، حيث استهل جولته في المعرض بالاطلاع على معرض «خطوط أدباء الإمارات»، الذي يقدّم أكثر من 80 صفحة مضيئة، قام بخطها شعراء وكتاب وأدباء الإمارات بأياديهم، لتكون بمثابة الوثائق الشاهدة والمؤرخة لكيفية عمل هؤلاء المبدعين المنتمين لجيل الريادة وما تلاهم من أجيال. كما زار سموه «متحف الكاتب الإماراتي»، الذي يقام بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ويلقي الضوء على حياة وإبداعات نخبة من الكتّاب الإماراتيين الرواد والمعاصرين، أمثال الماجدي بن ظاهر، وحميد الشامسي، وسالم العويس، وغيرهم، من خلال إبراز العطاء المتميز لكل منهم، ويعرض مقتنياتهم الشخصية من محابر وأقلام ومخطوطات.

وتجوّل سموه بين أروقة وأجنحة المتحف، وتعرّف إلى ما يقدمه من مختارات شعرية تضمها الدواوين ومؤلفات الكتب والمقالات الخاصة بالمبدعين الإماراتيين، واستمع سموه لشروح حول مجموعة الإصدارات الصوتية التي يقدمها المعرض، والتي تضم تسجيلات إبداعية تم توثيقها لتكون أرشيفاً إبداعياً للرواد.

كما تسلم صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الإهداءات من إصدارات كتاب وأدباء إماراتيين، إضافة إلى المجموعة التذكارية التي أصدرها بريد الإمارات، احتفاءً باختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وتتضمن عدداً من الطوابع والبطاقات البريدية، التي تحمل شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً».

وفي السياق، أكد مثقفون إماراتيون مشاركون في فعاليات الدورة الأولى للكتاب الإماراتي أن الإبداع الأدبي المحلي موجود منذ قرون، ويجب الاهتمام أكثر بالمنجز الإماراتي.

وعن الدور الذي لعبته الصحافة في التعريف بالكُتّاب ومنجزاتهم، قال رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، محمد المرّ، إن «الكتابة الأدبية والصحافية تزامنت مع حركة التعليم في الدولة، وكذلك لعبت الصحافة دوراً محورياً في التعريف بالكتّاب ومنجزاتهم، فالعديد من المبدعين المحليين التصقت كتاباتهم الأدبية بالصحف، وكثير منهم انطلقوا من خلال المنابر الصحافية، إلى جانب ارتباط عملية النشر بدور النشر التابعة للصحف آنذاك».

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ويكمل: «في البداية لم يشهد الواقع الثقافي المحلي أي حراك يسعى للترويج للكتاب، بل كانت المؤلفات والقصائد والمشروعات الأدبية تنطلق من الصفحات الثقافية في الصحف المحلية، مثل الاتحاد، والخليج، والبيان، وغيرها من اليوميات، التي لها الفضل في أن تقدم للجمهور هذه الإنتاجات، لكن الوضع الآن اختلف، فبات هناك الكثير من المنابر التي تنقل الأصوات الأدبيّة وتقدمها إلى الجمهور، إضافة إلى تنوّع دور النشر الحكومية والخاصة». ويضيف المر أن «التسويق والترويج للكاتب المحلي ضروري لتعريف الجماهير بالمنجزات الأدبية الإبداعية الإماراتية»، لافتاً إلى «عدم وجود أرشفة لكتب المبدعين الإماراتيين، حيث أنه لا توجد مكتبة حالياً تمتلك مؤلفات ومنجزات كاتب إماراتي من الرواد بشكل كامل، فهناك تقصير واضح في هذا المجال، لذلك من الضروري أن يكون هنالك أرشيف يحفظ أعمال الأديب والمبدع المحلي، ليتم الرجوع إليها، وتكون بمثابة الوعاء المعرفي والفكري الجاهز للتعريف بهذه المنجزات وأصحابها». وحول دور الصحافة في التعامل مع الكاتب الإماراتي، يوضح رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور حبيب الصايغ، أنه «في السابق اهتمت الصحافة الثقافية المحلية بالمبدعين المحليين، ونشرت أعمالهم، وكانت النافذة التي يطلع منها القارئ على إبداعاتهم، لكن في يومنا الراهن علينا أن ننظر إلى حال الصفحة الثقافية، ونبحث من خلالها عن المؤلف وصاحب الكتاب، ولو نظرنا عن كثب لوجدنا غياب عنصرين مهمين عنها، وهما الخبر والنص».

ويرى الصايغ أن أي اتحاد كتاب «يكتسب دوره من خلال قانونه الأساسي، وعبر رعايته للكتاب والاهتمام بالمطبوعات وتجميع المعلومات عنهم والتعريف بهم وغيرها». وختم بالقول «نحن نعيش فترة نجاح خاصة في ظل هذا المعرض، حيث لم يتجمع كتّاب الإمارات يوماً تحت سقف واحد سوى هذه الليلة، وهذا أمر يبشر بالخير».

بدايات التدوين

يشير الكاتب والباحث الإماراتي، سلطان العميمي، إلى أن «بدايات التدوين الأدبي في الدولة لا يمكن حصرها بمعزل عن العودة إلى مؤلفات أبناء الإمارات»، لافتاً إلى «دور الرحالة شهاب الدين أحمد بن ماجد في التأريخ لتلك الفترة، التي تعود إلى القرن الـ15 للميلاد». ويتابع: «عثر الباحث الفرنسي جبرائيل فران في عام 1912 على مخطوطتين عربيتين في المكتبة الوطنية في باريس، حملت الأولى عنوان (الفوائد في أصول علم النحو والقواعد)، لأحمد بن ماجد، والتي ضمت مجموعة من القصائد، وبعد 10 سنوات عثر على نسخة مماثلة للمخطوطة السابقة في المكتبة الظاهرية بدمشق، ثم ظهرت نسخة ثالثة في مكتبة الأستاذ علي التاجر في البحرين، ثم رابعة في الكويت في مكتبة الشيخ عبدالله خلف، وأخرى خامسة في مكتبة البودليان في إكسفورد البريطانية، وكل هذا مذكور في مقدمة الكتاب الذي حققه الأستاذ حسن صالح شهاب».

ويشير العميمي إلى أن «هذا المؤلف المهم الذي انتهى ابن ماجد من كتابته في نحو العام 1490 ميلادي، يضعنا أمام تساؤل حول تاريخ التدوين أو بداياته في دولة الإمارات، إذ إن الظروف الاجتماعية والسياسية والبيئة التي عاشتها المنطقة والدولة حالت دون العثور على مدونات ومخطوطات لأبناء المنطقة، وبلا شك أن تاريخ التدوين في الدولة مرهون بما وصلنا من مخطوطات ونوادر نقيس من خلالها ذلك الزمن، ما يضعنا أمام كنوز أدبية وثقافية وإنسانية».

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صفحة مضيئة خَطَّها شعراء وأدباء الإمارات شاهدة وتؤرخ لمنجزهم.