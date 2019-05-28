الامارات | محمد بن زايد وحاكم الفجيرة يتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وحاكم الفجيرة يتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيده على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والبركة، ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار لتبقى واحة للسلام والمحبة، في ظل راعي نهضتها وقائد مسيرتها المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.