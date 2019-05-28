الامارات | علاء حمزة حنطور يفوز بلقب «المرتل» في موسمه الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حمزة حنطور يفوز بلقب «المرتل» في موسمه الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المشترك علاء حمزة مغازي حنطور، من جمهورية مصر العربية، بلقب برنامج «المرتل»، فيما فاز بالمركز الثاني أحمد إبراهيم حسن، من مصر، وفاز المشترك عبدالرؤوف العسيري من المملكة العربية السعودية بالمركز الثالث. والبرنامج متخصص في أجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، وانطلقت حلقات موسمه الثاني مع أول أيام الشهر الفضيل على قناة سما دبي وإذاعة وتلفزيون نور دبي، والذي يعد رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف، يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة والفوز بجوائز معنوية ومادية، جامعاً بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الاجتماعي والإنساني للبرنامج، من خلال لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء في منطقة الخليج العربي، يتقدمهم فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبدالرزاق الدليمي، والمنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، فيما استمر المذيع الإماراتي أيوب يوسف في تقديم الحلقات الأساسية، والمذيع الكويتي صلاح الشطي في تقديم كواليس الموسم الثاني من البرنامج الجديد. وتتضمن قواعد الموسم الثاني من البرنامج خوص المشتركين ثلاث مراحل، تبدأ مع مرحلة التصفيات الأولى التي تتألف من خمس حلقات، في كل حلقة يتبارى خمسة متسابقين يغادر منهم متسابق واحد في كل حلقة، حيث يحصل المغادر على فرصة أخرى في حلقة مخصصة للمغادرين يتأهل فيها مشترك واحد، في الوقت الذي يميز هذه المرحلة «امتياز زر الضوء الأخضر»، الذي يعطي الحق لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم في تأهيل المشترك الذي يراه منافساً في اللقب مباشرة إلى حلقة نصف النهائي من المنافسات.

ومع وصول منافسات البرنامج إلى مرحلة النهائيات، ينضم المشتركون الثلاثة الذين فازوا بامتياز الزر الأخضر، إلى المتأهلين الثلاثة من مرحلة التحديات، حيث يتأهل ثلاثة مشتركين فقط للمنافسة في الألقاب الثلاثة الأولى، والفوز بالمركز الأول ولقب «المرتل» على قناة سما دبي، وإذاعة وتلفزيون نور دبي. ومع انتهاء تصفيات المرحلة الأولى، شهدت الحلقة السادسة متابعة الجمهور لحلقة الفرصة الأخيرة، حيث اجتمع المشتركون الخمسة الذين تم استبعادهم في المرحلة الأولى، للمنافسة كفرصة أخيرة قبل الإعلان عن تأهل مشترك واحد بحسب قرار لجنة التحكيم، حيث تبارى في هذه الحلقة خمسة مشتركين، وليقدم المشتركون: عبدالله محمد حمد مبروك من الإمارات، وأسامة مصطفى أبشينة من المغرب، وياسر عبدالحكيم بركات من مصر، وفيصل حسين المعلمي من الإمارات، وحسين الحمادي من الإمارات، آيات من سورة «الجن»، قبل أن يتم الإعلان عن فوز المشترك الإماراتي فيصل حسين المعلمي بحلقة الفرصة الأخيرة، والتحاقه ببقية المشتركين المتأهلين.

وتأهل لنهاية مرحلة التحديات 12 مشتركاً، حيث تميزت الحلقة العاشرة من البرنامج، بتلاوة آيات من سورة «الإنسان»، قبل أن تقرر لجنة التحكيم في الحلقة العاشرة مغادرة المشتركين المغربيين محمد علي فروخ وحسين الطاهري من المنافسات، فيما شهدت الحلقة الحادية عشرة مغادرة المشترك العراقي سلطان صالح السامرائي، والمشترك الإماراتي فيصل حسين المعلمي، مع تلاوة المشتركين الأربعة لآيات من سورة «المرسلات»، وغادر منافسات الحلقة الثانية عشرة المشترك الباكستاني أسامة أبو الحسن كوكب، والمشترك المغربي حمزة الخالقي، بعد تلاوة المشتركين الأربعة لآيات من سورة «النبأ».

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وتميزت الحلقة الثالثة عشرة بمشاركة محمد ناصر الخاجة من أصحاب الهمم، وتلاوة المشتركين الستة لآيات من سورة «النازعات». ومع وصول المشتركين الثلاثة إلى المرحلة الختامية في الحلقة الخامسة عشرة، حيث تنافس المشتركون الثلاثة عبر مرحلتين: الأولى بناء على اختيار لجنة التحكيم، حيث قدم أحمد إبراهيم حسن من مصر، والمشترك عبدالرؤوف العسيري من السعودية، والمشترك علاء حمزة مغازي حنطور آيات من سورة «التكوير»، فيما افتتح القسم الثاني مرحلة القراءة الحرة، المشترك المصري أحمد إبراهيم حسن بترتيل آيات من سورة «الشعراء»، فيما أكمل المشترك السعودي عبدالرؤوف العسيري متابعة ترتيل آيات من السورة الكريمة ذاتها، واختتم المشترك المصري علاء حمزة مغازي حنطور منافسات المرحلة الأخيرة، بتلاوة آيات من سورة «الأحزاب»، قبل أن يقدم عبدالله عمار من أصحاب الهمم آيات من الذكر الحكيم.

رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف،

يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة.