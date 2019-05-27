بالصور| بـ"حضن" و"رسالة شكر".. جنش يحتفل بالفوز بـ"الكونفدرالية" مع زوجته

رسالة شكر مقتضبة، وجهها حارس مرمى نادي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش، لزوجته خلال احتفالهما بفوز "القلعة البيضاء" ببطولة "الكونفدرالية"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

"شكرا لكِ يا حبيبتي، على مفاجأة المدهشة التي أعددتها لي".. عبارات ثناء أرفقها جنش مع 3 صور، ظهر خلالهم مرتديًا أزياء رياضية فاتحة اللون، خلال احتضانه لزوجته المطلة بسترة قاتمة اللون وبنطلون جينز و"تربون"، وحولهما "بلالين" متعددة الألوان، بالإضافة إلى كعكة تحمل علم نادي الزمالك والعديد من المواد المصورة لحارس المرمى في مباريات مختلفة.

خلال 10 دقائق، حصد المنشور على ما يزيد عن 8500 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة له على الفوز بالبطولة، متمنيين له حياة أسرية وعملية سعيدة.

Advertisements

نجح الزمالك في اقتناص لقب البطولة الكونفدرالية مساء أمس، في مواجهة مع نظيره المغربي نهضة بركان، عقب الفوز بركلات الترجيح.

​