بالصور| تامر حبيب يرد على شائعات بشأن حالة رجاء الجداوي الصحية

أخبار وشائعة متداولة عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وإصابتها بجلطة في المخ، نفاها السيناريست تامر حبيب، منذ قليل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

"ذُكرت أن الأستاذة الجميلة وأمي الثانية رجاء الجداوي، قد أصيبت- بعد ألف شر- بجلطة تركت أثراً ضخماً مش عايز حتى أقوله علشان مافولش على الست اللي هي الحمد لله زي الفل".. بهذه الكلمات بدأت "حبيب" التأكيد على الحالة الصحية للفنانة القديرة، موضحًا أنها أصيبت بإرهاق منذ أيام نتيجة الصيام والسفر خلال شهر رمضان، أدى إلى إجرائها فحص شامل، والذي تضمن أن جميع وظائف جسدها سليمة، مستطردًا: "هي كويسة، ومادخلتش العناية المركزة ولا حتى خمس دقايق كما ذُكر".

طالب السيناريت بعدم نشر أخبار دون التأكد منه، لأنها "مؤذية" و"مؤلمة" لأسرة ومحبي رجاء الجداوي على حد وصفه، التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتها.

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يشار إلى أن "رجاء" أكدت في تصريحات لـ"الوطن" منذ أيام، أن حالتها الصحية جيدة للغاية وأنها تحسنت عما كانت عليه من قبل، كاشفة أن السبب في دخولها المستشفى هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بجانب الصيام، مضيفة أنها ستعود لحياتها الطبيعية ولمنزلها اليوم.

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