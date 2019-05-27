شيخ الأزهر: القرآن أمر بعلاج نشوز المرأة قبل وقوعه للحفاظ على الأسرة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن آية القوامة التي ذُكرت في القرآن الكريم "الرجال قوامون على النساء" وما بعدها من آيات تتدرج في حل مشاكل الأسرة، تؤكد أن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على كيان الأسرة، وأن ينشأ الأطفال في حياة طبيعية ويأخذوا حقهم في التربية والحياة الهادئة.

وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مفهوم النشوز يعني لغة الارتفاع عن الأرض المرتفعة، فكأنك تمشي فوق أرض مرتفعة ثم تُفاجأ بتل أو ارتفاع أعلى من الأرض يوقفك عن التقدم، ونشوز المرأة هنا يشبه الارتفاع أو الكبر على الزوج وإظهار البُغض لزوجها، وتجادل معه في كل كلامه، فيصبح النشوز بذلك عائقًا أمام تقدم الأسرة في مسيرتها.

وأوضح أن اختلاف الرأي بين الزوجين ليس نشوزًا، حيث إن النشور كما عرفه الفقهاء هو الاعتلاء والكِبْر والاستكبار من الزوجة تجاه زوجها، وفي هذه الحالة يشعر الزوج وكأنه لا قيمة له عند الزوجة، وهذا هو النشوز الذي يجب أن يتدخل الزوج فورًا لعلاجه منذ البداية حتى لا يستفحل الأمر، وأظن أن أخطر شيء يهدد الأسرة هو الإسراع بتصدع الأسرة، وقد حذر القرآن من ذلك (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ)، فبمجرد الخوف من النشوز يستدعي الإسراع إلى علاج هذا العرَض الطارئ.

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