إمام الحرم السابق: يجب مناداة المرأة باسمها.. نساء اليوم لسن أكرم من زوجات النبي

قال الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقًا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينادي زوجاته بأسمائهن ولم يكن يخفيها، مناشدًا بضرورة مناداة المرأة باسمها.
وأضاف "الكلباني"، خلال تقديمه برنامج "مع الكلباني"، على شاشة " إس بي سي"، أن نساء اليوم لسن بأكرم من زوجات الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين.وتابع: " نساء الحاضر لسن بأكرم من زوجات النبي".
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