بالفيديو| أحمد كريمة يوضح فضل ختم القرآن الكريم في رمضان

بحلول العشر الأواخر من شهر الصيام، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول فضل ختم القرآن الكريم في رمضان.
بدوره، أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أن ختم القرآن من الأمور المستحبة في الشهر الذي تتضاعف في الحسنات، حيث يفضل أن ترفع الأعمال إلى الله في نهاية الشهر ومعها ختام القرآن تلاوةً وتدبرًا.
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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