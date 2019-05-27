مجموعة جورجيو أرماني لريزورت 2020.. أقمشة خفيفة وإكسسوارات جريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أوّل عرض له، لمجموعة أزياء العطل، سافر جورجيو أرماني إلى اليابان، وجلب معه تشكيله متأثّرة بأجواء الجزيرة.

وقال المصمّم: "المجموعة هي نسخة مختصرة من أسلوبي، والتي ظلّت ثابتة على مرّ السنين - مثل جزيرة في نظام الأزياء"، وأضاف: "إنّ الألوان المحروقة والألوان المحايدة والملمس الخام، يشير إلى المناظر الطبيعية المميزة للجزيرة."

حتى المدرج نفسه، بدا مشابها للمياه المتدفّقة على الرّمال، مع ألواح زجاجيّة شفّافة تغطّي سجادة بلون البيج، لتعكس ظلالا تشبه الأمواج على الجدران المحيطة، وقد بدأ العرض بإطلالات محايدة، وانتقل في النّهاية إلى المزيد من الألوان المشرقة كالأحمر والأزرق، ولكن بدتْ كل إطلالة مريحة وسهلة، مع الكثير من الصّور الظليّة المتدفّقة.

كما استخدم أرماني أيضًا، الأقمشة الطبيعية الناعمة، كالكتان، والحرير، والساتان، ودمجها مع الجلد والحياكة. واستخدم الأقمشة خفيفة الوزن في القطع الضّخمة، بدءًا من البلوزات النّسائيّة الضخمة، وسترات البونشو المتدفّقة إلى بناطيل الرّجال المطويّة عند الكاحل، مثل بنطلون الرّكض.

وكانت الإكسسوارات أيضًا، كبيرة وجريئة، شملت الأحزمة العريضة بأبازيم مبالغ فيها، زيّنت خصر المعاطف والبناطيل، وكانت قلادات تورتوزشيل مكتنزة، ومتعددة الطبقات، وقد أتت البروشات والأقراط بأحجام كبيرة، وألوان زاهية لامعة.

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كما ضمّت المجموعة، أزياء رجاليّة، شملتْ بدلات بطابع كاجوال، ولكنّها مصمّمة بخياطة راقية، تمّ تصميمها للميناء أكثر من المدينة، وتمّ تنسيقها مع أحزمة حمالات البنطلون ومناديل الرّقبة، بدلا من ربطات العنق.

تضمّنتْ عروض النّساء بعض الصّور الظلّية الأنحف حجمًا، لكنها تركزت على الرّاحة، حيث تمّ تنسيقها مع حذاء مسطّح أكثر من الكعب، والكثير من الأقمشة الناعمة، والعديد من الصّور الظلّية المتدفّقة. وكانت إحدى القطع البارزة فستانًا أسودً شفّافًا بطيّات متعددّة، تمتدّ من الرّقبة حتى الخصر، وتمّ تثبيته في عظمة الترقوة بحبل، فبدى أنيقًا وبسيطًا.

وتتألّف السّلسلة الأخيرة من القطع الرّسميّة، معظمها أتتْ مزخرفة بالخرز، أو مطرّزة بشكل معقّد، فأتى المخمل الأزرق الغامق، يتناقض مع الترتر الأحمر في أنماط نباتية، والتنورة الحمراء الطّويلة الفسيحة، تبدو حديثة ورائعة، مع كنزة مريحة، بخطوط أفقيّة شفّافة.

وأنهتْ عارضة الأزياء المحليّة "Ai Tominaga" العرض، في ثوب أخضر، مرصوف بالخرز، بذيل يمتدّ على طول الأرضيّة ، وبأزرار تصل حتى ياقة العنق