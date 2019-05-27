بعد وفاة مشجع.. ما الإسعافات الأولية لمريض غيبوبة السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تصوير- مصطفى الشيمي وعلاء أحمد:

مرت لحظات صعبة على مشجعي الزمالك طوال مباراة أمس الأحد؛ حتى حقق الزمالك فوزًا صعبًا، وتوج بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وفي منطقة ميت عقبة، ومع صافرة نهاية المباراة احتفل المئات بفوز فريقهم، وخرجت الجماهير حاملة الأعلام البيضاء من المنازل والمقاهي، لكن ارتقت روح مشجع زملكاوي فرحا بالفوز بسبب غيبوبة سكر.. فما هي الإسعافات الأولية لمريض السكري؟

Advertisements

الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع غيبوبة السكر وفقًا لموقع " medicalnewstoday"؟

- إعطاء المريض على الفور، في حالة كان واعيًا، سكريات سريعة الامتصاص (قطعة حلوى أو شوكولاتة، أو عصير ، أو ماء محلى بالسكر أو عن طريق المحاليل التي تُعطى عن طريق الوريد)، لاستعادة مستويات السكر في الدم.

- الذهاب إلى أقرب مستشفى إذا اقتضت الحاجة.

- إعطاؤه قطعة من السكر تحت اللسان أو محلول سكري عبر الوريد في حال كان المريض فاقدًا للوعي، ومراقبة درجة حرارته والمحافظة عليها ضمن الحد الطبيعي، ومراقبة التنفس والضغط باستمرار حتى التوجه إلى أقرب مستشفى.