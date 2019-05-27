غادة عبد الرازق عن العمل مع هيفاء وهبي: "صعب نشتغل مع بعض تاني"

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنه من الصعب أن يجمعها مرة أخرى عمل فني مع الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بعد تعاونهما في فيلم "دكان شحاتة"، الذي عرض في 2009.

وتابعت "عبد الرازق" خلال استضافتها في برنامج "رسايل" المذاع عبر أثير "نجوم إف إم" وتقدمه الإعلامية جيهان عبد الله: "من الصعب أن أجتمع مع هيفاء وهبي في عمل فني واحد، وذلك لأن كل واحدة منا لها نجوميتها وشخصيتها وأدوارها".

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ووجهت غادة عبد الرازق رسالة إلى هيفاء وهبي من خلال البرنامج، قائلة "أنا أحبك وأحب شكلك جدًا".

ويذكر أن فيلم "دكان شحاتة" من إخراج خالد يوسف، وعرض في العام 2009، كان العمل الفني الوحيد الذي جمع بين غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي.

وغادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضاني بمسلسلها "حدوتة مرة".

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