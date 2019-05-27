نقدم طريقة عمل الكعك الناعم الفاخر، على طريقة الشيف سالي فؤاد، لتقديمه لأطفالك في البيت ودعوتهم للمشاركة في تحضيره. المكونات 250 جرام سمن بلدي "مأدوحة" 400 جرام دقيق أبيض فاخر 80 جرام نشا رشة ملح ملعقة كبيرة ريحة كحك ملعقة كبيرة سمسم فاتح ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة سكر 4 ملعقة كبيرة ماء فاتر طريقة التحضير فى بولة صغيرة يضاف الماء والخميرة والسكر، وتقلب جيدا وتترك جانبا. Advertisements في بولة كبيرة يمزج الدقيق مع النشا. تجهز فتحه في منتصف مزيج الدقيق، ويوضع بها ريحة الكحك والسمسم، ثم يصب فوقهم السمنه المأدوحة. تقلب العجينة جيدا ثم يضاف إليها مزيج الماء بالخميرة، مع الاستمرار في المزج. يجهز قالب الفرن ويوضع به ورقة زبدة، تأخذ كرات صغيرة من العجينة وتشكل ثم تنقش بالمنقاش. ودخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة، حتى يأخذ اللون اللمحمص من القاع. بعد الخروج من الفرن يترك ليبرد ثم يرش فوقه السكر البودرة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الكعك الناعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.