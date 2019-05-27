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نقدم طريقة عمل الكعك الناعم الفاخر، على طريقة الشيف سالي فؤاد، لتقديمه لأطفالك في البيت ودعوتهم للمشاركة في تحضيره.
المكونات
250 جرام سمن بلدي "مأدوحة"
400 جرام دقيق أبيض فاخر
80 جرام نشا
رشة ملح
ملعقة كبيرة ريحة كحك
ملعقة كبيرة سمسم فاتح
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر
4 ملعقة كبيرة ماء فاتر
طريقة التحضير
فى بولة صغيرة يضاف الماء والخميرة والسكر، وتقلب جيدا وتترك جانبا.
في بولة كبيرة يمزج الدقيق مع النشا.
تجهز فتحه في منتصف مزيج الدقيق، ويوضع بها ريحة الكحك والسمسم، ثم يصب فوقهم السمنه المأدوحة.
تقلب العجينة جيدا ثم يضاف إليها مزيج الماء بالخميرة، مع الاستمرار في المزج.
يجهز قالب الفرن ويوضع به ورقة زبدة، تأخذ كرات صغيرة من العجينة وتشكل ثم تنقش بالمنقاش.
ودخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة، حتى يأخذ اللون اللمحمص من القاع.
بعد الخروج من الفرن يترك ليبرد ثم يرش فوقه السكر البودرة.
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