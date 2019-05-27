تستخدم الكثير من الفتيات القلم أو بودرة المصحح لتكثيف شعر الحاجب، إلا أنّ هناك طرقا طبيعية تساعد على زيادة كثافة الشعر في تلك المنطقة، بشكل لا يستدعي لاستخدام أي أدوات تجميل ضارة، وذلك بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
يستخدم زيت جوز الهند الدافئ بدهنه على منطقة الحاجبين وتدليكها بحركة دائرية، ما يؤدي الى ترطيبها وزيادة نمو الشعر.
يحتوي زيت الخروع على العديد من الأحماض والفيتامينات التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وتحفيزها على النمو.
يحتوي جيل الصبار على نسبة كبيرة من مادة الألوينين، التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.
يساعد الفازلين في ترطيب البشرة، وتعزيز نمو الشعر.
الحلبة مصدر غني للبروتين والفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع.
كانت هذه تفاصيل خبر طرق طبيعية لحواجب ممتلئة بدلا من القلم والمصحح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.