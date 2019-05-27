طرق طبيعية لحواجب ممتلئة بدلا من القلم والمصحح

تستخدم الكثير من الفتيات القلم أو بودرة المصحح لتكثيف شعر الحاجب، إلا أنّ هناك طرقا طبيعية تساعد على زيادة كثافة الشعر في تلك المنطقة، بشكل لا يستدعي لاستخدام أي أدوات تجميل ضارة، وذلك بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

يستخدم زيت جوز الهند الدافئ بدهنه على منطقة الحاجبين وتدليكها بحركة دائرية، ما يؤدي الى ترطيبها وزيادة نمو الشعر.

يحتوي زيت الخروع على العديد من الأحماض والفيتامينات التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وتحفيزها على النمو.

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يحتوي جيل الصبار على نسبة كبيرة من مادة الألوينين، التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.

يساعد الفازلين في ترطيب البشرة، وتعزيز نمو الشعر.

الحلبة مصدر غني للبروتين والفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع.

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