نصائح لتناول الطعام دون زيادة في الوزن

يلجأ الكثير لحميات غذائية مختلفه للتخلص من الوزن الزائد، إلا أنّ مايرا راو الخبيرة في الغدد الصماء، قدّمت طريقة صحيحة لتناول الطعام يساعد في خسارة الوزن ولا يتسبب في الزيادة.

ومن أهم الخطوات أنّ يبدأ الشخص يومه بوجبة الإفطار، وأضافت: "إذا كان بالإمكان تناول وجبة الفطور في البيت فهذا أمر جيد، وإذا كان لا بد من الذهاب للعمل مبكرا، فيجب تناول الفطور قبل المباشرة بالعمل، وليس تناول فناجين القهوة للتغلب على الشعور بالجوع"، ذلك حسب ما صرحت به لوكالة أنباء نوفوستي.

أما وجبة الغداء فيجب أنّ تكون متوازنة وتحتوي على الخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات، ما يساعد على العمل بشكل مثمر، وعدم تناول وجبة دسمة في العشاء.

من جانبها، تشير الدكتورة داريا روساكوفا كبيرة أطباء مستشفى "التغذية والصحة"، إلى أنّه يجب التفكير بما ستأكله غدا، وفي حال تعذر تناول وجبة غذاء كاملة فيمكن تناول وجبة خفيفة من منتجات الألبان والخضراوات والفواكه، أما في حالة الاضطرار لتناول وجبات سريعة، فالوجبة الأنسب هي الشاورما، إذ تحتوي على كل المواد الضرورية للجسم.

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ويشير خبراء التغذية إلى أنّه من الضروري الاهتمام ليس فقط بالمواد الغذائية، بل وبالمشروبات أيضا، فلا بد من الماء البارد وخاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة لمنع جفاف الجسم، كما يمكن تناول الشاي ومغلي الأعشاب والقهوة، المهم أنّ تكون من دون سكر، والوقت ذاته يؤكدون ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة قدر الإمكان.

ويؤكد خبراء التغذية أنّ هناك مواد غذائية مضرّة جدا، مثل منتجات الألبان المحلاة والآيس كريم، الذي يمكن تبديله بعصائر طازجة مخففة بالماء. بحسب روساكوفا.

من جانبه، يشير أبولوجكو إلى أنّ الحليب الكامل الدسم مشروب غدار، إذ يساعد زيادة الوزن، لذلك على النساء أنّ يكن حذرات منه.

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