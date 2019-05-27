فيديو| طفل "اللا مبالاة".. أرجوحة إلى جانب نيران هائلة

أصبح صبي من مدينة نويابرسك وسط سيبيريا الروسية، أيقونة ومثالا لعدم المبالاة، بعد أنّ التقطت له مقاطع مصورة وهو على الأرجوحة على مقربة من حريق ضخم التهم أحد المنازل.
أصبح الطفل واحدا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سواء "فيس بوك"، أو "تويتر"، وانهالت التعليقات على سلوكه الذي وصفوه بـ"الغريب واللا مبالي".
الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، وحصل على 30 ألف مشاهدة في وقت قصير، أظهر مجموعة من المارة بجانب الطفل الذي ظل يتأرجح دون أنّ يبالي سواء هو أو المارة.
لكن البعض دافع عن الفتى، وقالت المستخدمة تاتيان آري: "وما الخطأ في ذلك؟ كنت بنفسي من شهود هذا الحريق. وقفت قليلا ثم واصلت السير تجاه عملي، ماذا كان من المفترض أنّ يفعل؟".
وقال المستخدم مكسيم فومين: "صبي جيد وقوي الأعصاب. سينال نجاحا كبيرا من المفيد جداـ أنّ تبقى لا مباليا في روسيا".
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