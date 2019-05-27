"قبعة القش" أحدث صيحات الإكسسوارات المميزة في ربيع 2019

ما إن بدأ الموسم الربيعي حتى دقّت الصيحات المسلية والأكسسوارات المميّزة الأبواب، فهل أنتِ جاهزة لصيف مليء بالحيوية والحياة؟ الأكسسوارات هي من تفاصيل الإطلالة الأهم خصوصاً في اللوكات الصيفية، فتحدّد غالباً طابع اللوك إن كان رسمي أم كاجوال.

بعد أن تعرّفت على بعض صيحات الأكسسوارات في ربيع 2019 مثل الحقيبة على شكل سلة من القش وقبعة الصياد، لا تفوّتي اليوم واحدة من الأكسسوارات التي ستطلق عصريتكِ من دون شكّ وهي قبعة قش: لا تزال ترافقنا هذا الموسم بموديلات متعدّدة وأحجام متنوّعة. يمكن أن تكوني من السيدات اللواتي يعتقدن أنّ موديل قبعة القش ينتمي إلى إطلالات البحر، إلّا أنّها قبعات مميّزة وستبعد إطلالتكِ عن الملل والتقليد. إن كانت كبيرة أم صغيرة، إن كانت ملوّنة أم بلون القشّ الطبيعي وإن كانت ذات شكل مبتكر أم كلاسيكية، في جميع الحالات ستنكّه أي قبعة قش لوككِ وستعطيه طعماً مختلفاً، خصوصاً إذا وقع اختياركِ على واحدة من الموديلات التي رصدناها لكِ من المتاجر ومن مواقع التسوّق الإلكترونية.

إذا كنتِ تحبّين الألوان والتدرجات الزاهية في الصيف، فلم لا تعتمدي إطلالة كاجوال موحدة اللون مثلاً وتنكّهيها من خلال قبعة قش ذات تدرّج صيفي بامتياز: إطلالة عفوية حتماً ستلفت النظر إليكِ. قبّعة Eugenia Kim الموجودة لدى Net-a-porter.com مزجت بين لوني الأحمر والزهري الصارخين بطريقة ذكية، فلا يمكنكِ إلّأ أن توجهي الأنظار إليها. أمّا القبعة المصنوعة من القش الأصفر من Clyde، فهي حتماً خياركِ الأمثل إذا أردتِ إطلاق الحيوية والمرح في لوكك.

إذا أردت شكلاً مبتكراً وغير تقليدي، فلا تتردّدي واختاري القبعة الصغيرة من Gucci، تصميم يمكنكِ تنسيقه مع إطلالاتكِ الرسمية لتنقليها إلى مستوى آخر. أمّا القبعة الكبيرة من Zara، بلون البرغندي، فهي حتماً ستكون مناسبة للوكاتكِ النهارية مع لمسة جرأة وأناقة.

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أمّا قبعة Saint Laurent Paris، فهي التصميم الذي سيزيد إطلالتكِ رقيّ وسيخلق ستايلاً خاصّاً بكِ، وإليك 15 قبّعة قش ذات أشكال مبتكرة ستبرز عصريتكِ هذا الصيف، ابتاعي واحدة من بينها وارتديها في إطلالتكِ المقبلة مع الأصدقاء.

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