إليك طريقة Inversion لمحبات الشعر الطويل الصحي

هل انت من محبات الشعر الطويل الصحي؟ كم مرة قررت أن تقصي شعرك ثم بعد ذلك ندمت أشد الندم وجربتِ كل الوصفات والخلطات كي يطول شعرك مجدداً؟

اليوم لدينا طريقة فعالة ومجربة من مئات الفتيات من حول العالم، لتطويل الشعر وهي انفرجن ميثود Inversion method.

ما هي انفرجن ميثود؟

هي طريقة تعتمد على زيادة وصول الدورة الدموية إلى فروة الشعر، مما يحفز نمو البصيلات عن طريق وضع كمية بسيطة من الزيت الدافىء على فروة شعرك وتدليكها بطريقة دائرية بأطراف أصابعك ثم قلب الرأس إلى الأسفل لمدة 4 دقائق، تقومين فيها بتدليك شعرك ثم ترفعين رأسك بهدوء.

ما هو دور الزيت في انفرجن ميثود؟

يمكنك عمل Inversion method مع أو بدون الزيت لأن الأساس فيها هو تحفيز وصول الدم إلى فروة الرأس، لكن الزيت يعطي قيمة إضافية لأنه يغذي الشعر ويساعد على تطويله. من أفضل الزيوت هناك زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأرجان المغربي وزيت جذور العنب. يفضّل تدفئة الزيت قليلاً عن طريق حمام بخار أو ماء ساخنة ليعطي أفضل نتيجة.

ما هو الوقت الذي تحتاجه انفرجن ميثود؟

دلكي شعرك لمدة 4 دقائق يومياً مع قلب رأسك للأسفل، وكرري هذه الخطوة لمدة 7 أيام في كل شهر. من الخطأ اعتماد هذه الطريقة يومياً لأن الفكرة الأساسية منها أنها تعمل كالصدمة الفعالة للشعر، وعند فعلها يومياً يعتاد الجسم عليها فلا تعطي النتيجة المرجوة.

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هل انفرجن ميثود فعالة؟

بعض النساء اللواتي جربن هذه الطريقة، أصبح شعرهن أطول في نهاية الأسبوع بمقدار 3 سم تقريباً. Inversion method فعالة وتختلف نتيجتها بالطبع من شخص لآخر، كما انها فعالة أيضاً في حالة تساقط الشعر ووجود بعض الفراغات. يفضل التركيز على هذه المناطق أثناء التدليك، لكنها طبعاً لا تصلح في حالة الصلع الكلي.

متى يجب غسل الشعر بعد انفرجن ميثود؟

الأفضل ترك الشعر بعد هذه الخطوة لساعتين أو طوال الليل ثم غسله. يمكنك غسله يومياً أو كل يومين لكن لا يفضل تركه 4 أيام بدون غسيل لمنع تراكم الزيوت التي تسد المسام وتسبب تساقط الشعر.

بعض النصائح لتطبيق انفيرجن ميثود

لا يُنصح بعمل هذه الطريقة إذا كنت تعانين من ارتفاع أو انخفاض في الضغط، التهاب الأذن أو قرنية العين، أو إذا كان لديك مشكلة في العمود الفقري أو كنت حامل، لأنها تعتمد على قلب الرأس للأسفل وقد يسبب هذا الامر المزيد من المشاكل.

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