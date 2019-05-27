وصفات وفوائد زبدة الشيا للشعر الخفيف ولتكثيف الشعر

الشعر الخفيف هو مشكلة خطيرة ومؤرقة بالنسبة للكثير من النساء...لا توجد امرأة تتمنى أن يكون شعرها خفيفاً، هزيلاً ويفتقد الى الجمال والحيوية.

لكن ماذا لو قلنا لك أن لزبدة الشيا دور فعال في تكثيف شعرك وتقويته من الجذور؟

مع استخدام زبدة الشيا سوف تنتهي مشكلة شعرك الخفيف تماماً وسوف ينمو الشعر بطريقة طبيعية. ذلك، بسبب احتواء زبدة الشيا على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الرئيسية التي تزيد من نمو الشعر، إضافة الى المركبات المضادة للالتهابات والأحماض الدهنية التي تقلل من تساقط الشعر وفقدانه.

تعرّفي أكثر على أهمية وفوائد زبدة الشيا للشعر الخفيف وكيفية استخدامه في السطور التالية، لكن قبل الدخول في التفاصيل، ما رأيك في التعرف على أهم الأسباب التي تجعل شعرتك نحيلة، هشة وخفيفة؟

أسباب الشعر الخفيف

- السبب الوراثي هو الأكثر شيوعاً لمشكلة ترقق الشعر وخفته، وخاصة بعد انقطاع الطمث الذي هو عامل إضافي يقلل معدل هرموناتك ويؤثر على كثافة شعرك. لذلك نلاحظ الشعر الخفيف بكثرة عند النساء المتقدمات في السن.

- نقص البروتين في النظام الغذائي الخاص بك يؤثر على وقف نمو الشعر، الفيتامينات مثل فيتامين ب هامة جداً لنمو الشعر ونقصها سيعرضك كذلك للكثير من مشاكل الشعر. على صعيد آخر ان زيادة بعض الفيتامينات مثل فيتامين أ عن الحد المطلوب هو ايضاً أحد أسباب ضعف الشعر لأنه يسرع من دورته.

- قد تؤدي بعض الأمراض إلى ظهور مشكلة الشعر الخفيف، مثل فقر الدم ونقص هرمونات الغدة الدرقية. اما خلل المناعة الذاتية الناتجة عن داء الذئبة أو داء الثعلبة، فيؤدي الى أن يصنّف الجسم الشعر كعنصر غريب فيقوم بمقاومته.

فوائد زبدة الشيا للشعر الخفيف ولتكثيف الشعر

- تقوم زبدة الشيا بإصلاح الشعر الطبيعي المتكسر.

- زبدة الشيا قادرة على تنعيم وتليين خيوط الشعر، وقف التساقط وزيادة كثافة الشعر.

- زبدة الشيا تعطي حماية كبيرة للشعر ضد الأضرار الجوية وأشعة الشمس التي تتسبّب في تلف الشعر.

- تحمي زبدة الشيا الشعر أيضاً من التلف الذي يحدث بسبب الحرارة.

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وصفات زبدة الشيا للشعر الخفيف

وصفة زبدة الشيا للشعر الخفيف الأولى:

أضيفي ملعقتين من زبدة الشيا مع 3 ملاعق من زيت الثوم. قومي بدهن فروة الرأس جيداً بالخليط واتركيه لمدة 3 ساعات. اغسلي شعرك بالماء الفاتر مع تكرار ذلك 3 مرات أسبوعياً.

وصفة زبدة الشيا للشعر الخفيف الثانية:

إخلطي ملعقتين من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من الماء. دلّكي فروة الرأس بالخليط لمدة 10 دقائق، وطبقي الخليط على كامل الشعر. اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسليه بالطريقة العادية.

عادات يومية لتكثيف الشعر

هناك العديد من الأسباب التي تؤثّر على كثافة الشعر، منها الأسباب التي ذكرناها سابقاً وأخرى تعود إلى التصرّفات الخاطئة التي تقومين بها يومياً من دون الإنتباه الى أنها تؤثر وتضر بشعرك.

من العادات اليومية لتكثيف الشعر التي عليك أن تقومي بها:

- التقليل من استخدام مجفف الشعر وترك الخصلات لتجفّ في الهواء، او باستخدام المنشفة.

- إستخدام المشط بدلاً من الفرشاة لتمشيط الشعر عندما يكون مبلولاً، من أطراف الشعر أولاً ثم العمل على تمشيط الشعر نحو الأعلى باتجاه الجذور.

- تغيير تسريحة شعرك من وقت لآخر، وننصحك بالإعتماد على تسريحات فضفاضة تجنّب تشابك الشعر، واستخدام ربطات الشعر.

- استخدام الشامبو الذي لا يحتوي على الكبريتات أو الكحول، والبلسم الذي لا يحتوي على السيليكون، والتقليل من استخدام الصبغات.

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