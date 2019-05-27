فوائد زيت السمسم للشعر وخلطات لتكثيف الخصلات وتطويلها وتقويتها

يحتاج الشعر للعناية والاهتمام المستمر لحمايته من التلف والتساقط وللحفاظ على لمعانه.

إذا كنت ترغبين بتغذية شعرك وعلاج تقصفه وبهتانه، فالحلّ هو في استخدام زيت السمسم للشعر اذ يعمل على تغذية شعركِ، تنعيمه وإعطائه مظهراً صحياً وحيوياً.

تعرّفي أكثر على زيت السمسم للشعر واكتشفي طرق تحضير خلطات من زيت السمسم لجعله من ضمن روتين العناية بالشعر.

فوائد زيت السمسم للشعر

- غنيّ بالمعادن والفيتامينات التي تلعب دور أساسي في تحفيز نمو الشعر وتحسين صحّة فروة الرأس.

- غنيّ بالأحماض الدهنية التي تساعد على تكثيف الخصلات وتطويلها.

- يتميّز بخصائص تمنع ظهور الشعر الرمادي والشيب قبل أوانه مع الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك لفترة أطول.

- يعمل كمنعّم ومرطّب للشعر التالف بفضل غناه بالزيت الذي يتغلغل إلى العمق ليقوّي الخصلات ويزيدها مرونة وحيوية.

- يعزّز تدفّق الدم إلى فروة الرأس مما يحسّن ويسرّع عملية نمو الشعر.

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- يحمي قشرة الرأس من الأمراض المختلفة ويعالج القمل.

خلطات من زيت السمسم للشعر

الخلطة الأولى:

ضعي ملعقتين من حليب جوز الهند، ملعقتين من زيت السمسم وملعقتين من أي زيت نباتي آخر في زجاجة رذاذ. إمزجي الخليط جيداً قبل رشّ القليل من الخليط على شعرك. هذه الوصفة ستساعدك على ترطيب شعرك وزيادة نعومته خصوصاً قبل التصفيف.

الخلطة الثانية:

إخلطي كميات متساوية من زيت السمسم والموز المهروس. دلّكي الخلطة على شعرك وفروة رأسك بطريقة دائرية. اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسليه بشكل جيّد. كرّري هذه الطريقة أسبوعياً وستحصلين على شعر كثيف ومغذّي.

الخلطة الثالثة:

ضعي كمية من زيت السمسم في قدر على حرارة متوسطة حتى يسخن جيداً. أضيفي 5 أكواب من مسحوق الحنة. اخلطي جيداً المكونات لمدة نصف دقيقة حتى يتماسك الخليط ثم اتركيه على النار متوسطة لمدّة 5 دقائق حتى يغلي. دعي الخليط جانباً حتى يبرد بعد رفعه عن النار، ثم قومي بتطبيقه على كافة الشعر مع الحرص على توزيعه جيداً والتدليك لمدة 5 دقائق. قومي بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات. بعد الإنتهاء، إغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو مع تكرار هذه الخلطة مرة في الأسبوع لضمان الحصول على شعر قوي وصحي.

الخلطة الرابعة:

حضّري كمية مناسبة من زيت السمسم وسخنيه قليلاً على النار. إنتظري حتى يصبح دافئاً وادهني فروة رأسك بالزيت باستخدام رؤوس أصابعك بطريقة دائرية. غطّي الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركي زيت السمسم على شعرك لمدة نصف ساعة قبل أن تغسليه بالشامبو والبلسم. هذه الخلطة ستفيدك للتخلص من التساقط وتطويل شعرك.

الخلطة الخامسة:

قومي بمزج ملعقة من زيت السمسم مع ملعقة من زيت الخروع، ملعقة من زيت اللوز وصفار بيضة. بعد مزج المقادير جيداً. دلّكي فروة الشعر بالخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة على شعرك ومن ثم اغسليه بالماء الدافئ. قومي بتكرار هذه العملية مرة في الأسبوع وسوف تبدئين بملاحظة التحسن في شعرك الجاف والمتقصف.

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زيت السمسم للشعر مغذي ومقاوم للتساقط وذات فعالية كبيرة