احصلي على "خُصلات" كثيفة ومنتعشة مع روتين العناية بالشعر

العناية بالشعر لا تقل أهمية عن روتين العناية بالبشرة على الإطلاق. الحصول على خصلات كثيفة، طويلة ومنتعشة هو واحد من المميزات الجمالية التي تزيد المرأة سحراً وأنوثة. مع حلول فصل الصيف، عليكِ أن تعيري اهتمام كبير بشعركِ من خلال اتباع خطوات تحميه بشكل أساسي من أشعة الشمس. فضلاً عن ذلك، أنتِ بحاجة إلى اعتماد روتين خاص لحماية شعركِ من عوامل التلف على البحر. في هذا المقال سنعرض عليكِ 4 منتجات لا بدّ لكِ من استعمالها في حال اخترتِ أن تمضي يومكِ على البحر أو المسبح.

4 منتجات تحمي شعركِ من التلف على البحر

1. واقي شمس مخصص للشعر

كما تعلمين أن أشعة الشمس القويّة هي واحدة من العوامل التي تسبب جفاف الخصلات، تقصفها وتساقطتها. لذلك، لا تستغني عن واقيات الشمس المخصصة للشعر أو منتجات تحتوي على عامل حماية لا يقل عن 30، عادةً تكون عبارة عن رذاذ. تحديداً قبل توجهكِ إلى الشاطئ، عليكِ تطبيق واقي شمس على شعركِ ووضعه مجدداً كل 3 ساعات. تحتوي عادةً واقيات الشمس الخاصة بالشعر على فيتامينات مغذية، زيوت مرطبة، فضلاً عن أنها تكون مضادرة للمياه، للكلور ولتجمّع الرمال في الشعر.

إليكِ 3 منتجات شعر واقية للشمس

1- WELLA Sun Protection Spray

2- CLARINS Sunscreen Care Oil Spray Broad Spectrum SPF 30

3- SHISHEIDO Ultimate Sun Protection Spray Broad Spectrum SPF 50

2. رذاذ للحصول على خصلات مجعدة ومرتبة

الكثير من النساء يعانين من مشكلة الخصلات المتطايرة والجافة على البحر وبعد السباحة في المسبح نتيجة امتصاصها للكلور. عندها، يأتي دور الرذاذ المخصص للحصول على شعر رطب ومجعّد من دون أن يصبح غير مرتب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المنتجات على أملاح البحر، ومستخلص الأعشاب التي يشكل طبقة مغلفة للحصولات لتحميها من عوامل التلف.

إليكِ 3 منتجات رذاذ للحصول على خصلات مجعدة ومرتبة

1- VERB Sea Spray

2- L'ORÉAL Beach Spray

3- KÉRASTASE Aura Botanica Beach Wave Texture Spray

3. شامبو مرطب ومطهر

نكرر عزيزتي أن جفاف الخصلات هو واحد من أكثر المشاكل التي تنتج عن قضاء يوم على البحر. لذلك، أنتِ بحاجة إلى شامبو مرطب لغسل شعركِ به. يحتوي عادةّ الشامبو المرطب على زيوت ومستخلص زبدة بعض الأعشاب والحبوب مثل الشيا أو اللوز، مما يساعد على انتاج الزيوت في فروة الرأس وحمايتها من الجفاف. فضلاً عن الترطيب، أنتِ بحاجة إلى عامل مطهّر من الكلور الذي يسبب بهتان لون الشعر، تقصفه وخسارة الرائحة العذبة منه. الجئي إلى شامبو يحتوي على بيبتيدات مطهرة، مستخلص الطين أو غيرها من المكوّنات التي تنظف الفروة بدقة واختاري تلك المخصصة للبحر.

Advertisements

إليكِ 3 شامبو مرطب ومطهر

1- THE BODY SHOP Shea Butter Richly Replenishing Shampoo

2- REDKEN Beach Envy Volume Texturizing Shampoo

3- AMIKA Sexture Beach Look Shampoo

4. ماسك معالج للشعر

فضلاً عن الشامبو، أنتِ بحاجة إلى قناع معالج بعد التعرض للشمس، الكلور وغيرها من عوامل التلف على البحر. الجئي إلى ماسكات After Sun أو Beach Mask. هي تحتوي عادة على الزيوت، مضادات الأكسدة، مستخلص الزبدة والعديد من الأحماض الأمينية. يمكنكِ استعمال هذه الأقنعة على الشعر مباشرةً من بعد البحر أي بعد غسل الخصلات بالشامبو، وتركه لمدّة دقيقتين أو أكثر. للحصول على نتيجة فعّالة أكثر، طبّقي الماسك مرتين في الأسبوع.

إليكِ 3 ماسكات معالجة للشعر

1- O&M Seven Day Miracle Moisture Mask

2- ALTERNA HAIRCARE Bamboo Beach 1 Minute Recovery Masque

3- BEACH BABE Butter Masque

نصاح أخرى لحماية الشعر من التلف على البحر

- اعتماد القبعة التي تحمي الخصلات من التعرّض لأشعة الشمس القوية

- غسل الشعر بعد كل مرّة تنزلين به إلى البحر أو المسبح، بمياه نظيفة لمنع الخصلات من امتصاص الكلور

- اعتماد تسريحة الأظافر التي تحمي الشعر من أضرار الكلور وأشعة الشمس

قد يهمك أيضا:

مرطب طبيعي سيجعل شعرك ناعماً كالحرير والحفاظ على حيويته

3 وصفات من الطبيعة تُعيد لشعرك المصبوغ حيويته