تسريحات شعر نجمات مسلسلات رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً - في جولة على تسريحات شعر نجمات رمضان 2019، تحتل تسريحات الشعر الناعمة والبسيطة حيزاً كبيراً من اختيارات النجمات، في غياب لتسريحات الشعر الغريبة أو الجنونية، وذلك لكي تتلاءم مع أدوارهن كل على حدة.

وفي ما يلي، مجموعة من تسريحات شعر النجمات في مسلسلات رمضان 2019.



تسريحة شعر سيرين عبد النور

النجمة سيرين عبد النور تعتمد في مسلسل الهيبة تسريحة الشعر الناعم المنسدل، وهي تسريحة عملية ومريحة، وملائمة لدور الصحافية الذي تؤديه، والذي يحتاج الى تسريحة ناعمة غير متكلفة.

سيرين عبد النور



تسريحة شعر ماغي بوغصن

النجمة ماغي بو غصن ظهرت في الحلقات الأولى من مسلسل بروفا بتسريحة شعر بسيطة لم نعتد عليها، حيث اختارت تسريحة الشعر الويفي المثبت بواسطة بوندانا ملون، وذلك تماشياً مع الدور الذي تؤدي، حيث تجسد شخصية مدرسة فقيرة وبسيطة.

ماغي بوغصن



تسريحة شعر سلافة معمار

النجمة سلافة معمار، بطلة مسلسل حرملك، تعتمد أيضاً تسريحة غير متكلفة مناسبة للدور الذي تؤديه، فهي تظهر في المسلسل بتسريحة الشعر المجعد المنسدل على الظهر، مع الغرة البوف المشدودة الى الخلف.

سلافة معمار



تسريحة شعر نادين نجيم

بدورها، تعتمد بطلة مسلسل خمسة ونص نادين نجيم، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الخصل المنسدلة على جانبي الوجه، وهي تعد خياراً مثالياً للشخصية التي تجسدها، أي طبيبة أورام سرطانية، فهي تسريحة ناعمة ومريحة جداً لطبيبة تقضي وقتاً طويلاً في المستشفى.

نادين نجيم

تسريحة شعر نسرين طافش

النجمة نسرين طافش، بطلة مسلسل مقامات العشق، تظهر بإطلالة ناعمة جداً، حيث تظهر بتسريحة الشعر الناعم المنسدل، وهي تسريحة ليست بغريبة على النجمة، حيث تميل في حياتها اليومية عادةً الى التسريحات المنسدلة الناعمة، إضافة الى أنها ملائمة للشخصية التي تجسدها، وهي ست الحسن.

نسرين طافش



تسريحة شعر دانييلا رحمة

النجمة دانييلا رحمة، بطلة مسلسل الكاتب، تعتمد تسريحة شعر عملية جداً ومريحة لدورها كمحامية، وهي تسريحة الشعر المموج المنسدل مع الغرة الجانبية، فدانييلا معروف عنها أسلوبها الناعم في اختيار تسريحة شعرها، إذ تبتعد عن المبالغة والتكلف.

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دانييلا رحمة

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