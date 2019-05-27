كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 مايو 2019 04:40 مساءً -

تعد الشنط من الأكسسوارات الأساسية التي لا يمكن لأي إطلالة امرأة أن تكتمل من دونها. لهذا السبب، تولي النساء اهتماماً خاصاً عندما يأتي الأمر لانتقائها للشنط حيث تحرص دائماً على اختيار تلك المواكبة لآخر صيحات الموضة والمتماشية مع أسلوب أزيائها.

ولصيف 2019، لاحظنا بروز العديد من صيحات الشنط التي جاء بعضها شبه كلاسيكي وأنيقًا وبعضها كاجوال ومريحًا، وبعضها الآخر بتصاميم خارجة عن المألوف، وأخرى مفعمة بالغرابة والجرأة.

تعرّفك «الخليج 365» اليوم على مجموعة من أبرز صيحات شنط موضة صيف 2019 لكي تلقي نظرة عليها وتعرفي ماذا تختارين لهذا الموسم:

شنط موضة صيف 2019

شنط كبيرة الحجم موضة صيف 2019

XXL Bags

الشنط الكبيرة من الصيحات الأكثر رواجاً لشنط اليد لصيف 2019. وقد رصدناها ضخمة باللون الفضي الميتاليكي على منصة برونزا سكولر Proenza Schouler.

أما فرساتشي Versace فقد طرحتها مصممة من مادة اللوسيت المثالية للبحر.

كما ورصدناها على منصتي إمبوريو أرماني Emporio Armani وتوم فورد Tom Ford مناسبةً لإطلالات العمل والمكتب.

شنط الكروشيه والقش موضة صيف 2019

Crochet and Straw Bags

تماماً مثلما راجت موضة قبعات القش خلال صيف 2018، تعدّ شنط الكروشيه والقش من أبرز صيحات موضة صيف 2019.

ومن أهم المصممين الذي قدّموا هذه الصيحة على منصات عروضهم هم ألبيرتا فيريتي Alberta Ferreti ومايكل كورس Michael Kors وتودز Tod’s بالألوان الترابية، ولويفي Loewe بالألوان الصيفية والفرحة، وسونيا ريكيل Sonia Ryiel باللون الأبيض.

شنط الخصرموضة صيف 2019

Belt Bags

تعدّ شنطة الخصر من التصاميم الأكثر أناقة. ويعود الفضل في إطلاقها في موسم صيف 2019 إلى المصمم ريكاردو تيسي Ricardo Tisci من خلال شنطة صممها لعلامة بربري Burberry بحزام على شكل سلسلة.

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كما ورصدنا شنطة الخصر على منصة جيفنشي Givenchy من خلال تصميم من الجلد الأبيض الراقي، ولدى شانيل Chanel بتصميم مينيمالي.

أما لدى كلوي Chloe ولويس فويتون Louis Vuitton، فقد لاحظنا حملها باليد بدلاً من وضعها على خصر العارضة.

شنط سوداء موضة صيف 2019

Back to Black

من الغريب أن تقتنعي بشراء شنطة سوداء لموسم الصيف، ولكن ماذا لو قلنا لك بأن هذه القطعة تعدّ من أساسيات موضة صيف 2019، ويجب عليك أن تقتنيها في خزانتك؟! فهي كلاسيكية بالأخص إذا ما اخترتها بشعار من المعدن الذهبي.

ننصحك بشنط C Double Carry من كلوي Chloe، VRING من فالنتينو Valentino وTriomphe بالجلد الأسود اللماع من سيلين Celine.