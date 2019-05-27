بسمة وهبة: "محظوظة بجوازاتي.. والأول سبب ثروتي"

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن تجاربها في الزواج، قائلة: "أنا محظوظة بجوازاتي، وبحب استفيد بتجاربي".

وأكدت وهبة خلال حوارها مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية"، أنّ زوجها الأول هو السبب في "ثرائها".

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وكانت بسمة تزوجت في بداية حياتها، برجل الأعمال السعودي أسامة السيد، والد أبنائها، عبدالرحمن وعبدالعزيز، إلا أنّهما أنفصلا فيما بعد، وذهب البعض إلى أنّ خلع الحجاب كان سببا في الطلاق، ومن ثم احتفلت بسمة بزفافها على ضابط الشرطة علاء عابد، في إحدى الفنادق الكُبرى.

وأثارت بسمة كثير من الجدل على مدار الأيام الماضية، بشأن برنامجها "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس"، ما دفعها لتقديم استقالتها من القناة، ووقف برنامجها عن العرض لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الإثنين، وفقًا للقرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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