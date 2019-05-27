بعيدا عن القبة.. كيف تقضي نائبات البرلمان عيد الفطر؟

بعيدا عن قبة البرلمان، والبيانات العاجلة، وطلبات الإحاطة، والجلسات العامة، تستعد نائبات مصر للاحتفاء مع أسرهن وأصدقائهن بعيد الفطر المبارك، لتعويضهم ما فات في أثناء انشغالهن بأمور الوطن وهموم الشعب.

"الوطن" تواصلت مع عدة نائبات، للحديث عن ذكرياتهم في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، واستعدادات كل نائبة لقضاء هذه الأوقات مع أسرتها.

النائبة الدكتورة عبلة الهواري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قالت إنّ الأعياد المصرية تصنع ذكريات جميلة للأسر لا يمكن نسيانها، حتى مع سرعة الحياة.

"أحرص على الاجتماع بأسرتي وأقاربي، في قريتنا (البلابيش قبلي بمركز دار السلام في سوهاج)، لقضاء العيد وسط الأحبّة".. قالت الهواري، موضحة أنّها تفتقد والدتها التي توفيت قبل أعوام، والتي كانت تمتلك طقوسا مميزة لاستقبال العيد، أبرزها تجهيز الكعك، الذي كانت أسرتها تجتمع لتذوقه بعد صلاة العيد.

تقول الهواري إنّ الظروف اختلفت، حتى الأسر في الصعيد تلجأ إلى شراء الكعك والبسكويت من المخابز والمحلات، وزادت: "صحيح أنّ ظروف الحياة جعلت الجميع يعيش في عجلة، لكن تبقى اللمة مع الأبناء والأحفاد والأصدقاء، أهم ما يميز الأعياد في مصر.

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جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام في مجلس النواب، قالت إنّ الأعياد "فاصل" لاستعادة الحياة داخل المنزل: "الأبناء منشغلين دائما، ونتيجة انشغالي في البرلمان لا أستطيع المكوث كثيرا داخل المنزل".

تؤكد عثمان حرصها على قضاء وقت سعيد مع أسرتها في الأعياد، موضحة أنّها أما لابن وابنة، ولديها 4 أحفاد و5 أشقاء.

ترى سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنّ العيد يعني "اللمّة" مع "أمي": "يجتمع الأهل والأصدقاء لقضاء أول يوم العيد في بيت العيلة بقليوب".

"طبق الكحك اللي بتحضره أمي أطال الله عمرها، الصغير قبل الكبير بيتهافت عليه، وبعدها بشوية طبق الترمس". قالت درويش، مؤكدة حرصها وأشقائها على الاحتفال بالعيد سةيا، كما طالبت كل أسرة مصرية بالاستمتاع بروح العائلة المصرية، التي افتقدها كثيرون لانشغال كل فرد بأموره الخاصة.

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