بسمة وهبة: "أنغام قهرت طليقة زوجها"

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن سبب هجومها على زواج الفنانة أنغام، من الموزع ياسمين عيسى، قائلة: "كنت بهاجم اللي حصل في المطلق، لكن طبعًا هي حرة، مهاجمتهاش بشكل شخصي".

وأضافت وهبة خلال حوارها مع الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية": "اتجوزت واحد متجوز، لكن زواج أنغام حسيت فيه قهر لزوجة زوجها ياسمين عيسى، خاصة إنّ أنغام كانت بتتكلم في العلن".

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وكانت بسمة أثارت جدلًا واسعًا على مدار الأيام الماضية، ببرنامجها "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس"، ما دفعها لتقديم استقالتها من القناة، ووقف برنامجها عن العرض لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الإثنين، وفقًا للقرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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