هيفاء وهبي تُحيِّر الجميع بإطلالة مختلفة في رمضان

القاهرة - لايف استايل
فاجأت النجمة هيفاء وهبي متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة عن اطلالاتها السابقة والتي غالبًا ما تكون عبارة عن فساتين قصيرة وضيقة وبقماس لامع.
واختارت الفنانة اللبنانية إطلالة غير متوقعة عبارة عن بدلة بيضاء من قطعتين بنطال واسع وجاكيت طويل ونسقت معها قميص شيفون شفاف باللون الأسود.
وطبقت مكياجًا قويًا بألوان برونزية على خدودها وقاتمة فوق العينين، أبرزت ملامح جمالها، وتركت شعرها منسدلًا علي كتفيها.
وعلقت وهبي على الصورة برسالة تشجيع للسيدات على ارتداء البدلة الرسمية، حيث قالت، "احياناً يمكنها ان ترتدي البدلة افضل منه"، في اشارة الى الرجل.
وشكلت إطلالة هيفاء مفاجأة للعديد من متابعيها وانقسمت التعليقات بين من أحب التغيير بعد اطلالاتها المتشابهة، في المقابل انتقد البعض الاخر الإطلالة بشدة على اعتبار انها لا تليق بها وليست ذوقها الذي اعتاد عليه الجميع.
وعلى الرغم من انتقادات البعض على كمية الفوتوشوب المستخدمة على الصورة الا انها نالت اعجاب الآلاف من متابعيها بعد فترة قليلة من نشرها.
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هيفاء وهبي بإطلالة جديدة وجذابة على "إنستغرام"
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