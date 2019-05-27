أزياء "مُخيبة للآمال" وأخرى "مُذهلة" في ختام مهرجان "كان"

على مدار الـ 10 أيام الماضية خلال مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 72، فاجأتنا كثير من النجمات باطلالات مبهرة وبراقة، والبعض منهنّ أخفق بأزياء مخيّبة للآمال، إلا أننا بالنهاية استمتعنا بهذا الحدث المُبهر، وفساتين النجمات المميزة بتوقيع مصممين عرب وعالميين، وتعلّمنَ أيضًا من أخطاء اطلالاتهنّ على السجادة الحمراء.

وبالحفل الختامي الذي أقيم أمس داخل قصر المهرجانات Palais des Festivals، هكذا كانت إطلالات النجمات:

إيل فانينغ بفستان ملائكي أبيض كالعروس بتوقيع لبناني

لفتت الممثلة الأمريكية إيل فانينغ Elle Fanning الأنظار إليها، بفستانها الساحر على السجادة الحمراء من تصميم المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرا Elle Fanning، بفستان أبيض مع الكاب المطرز من ناحية الرقبة، والذي احتاجت معه إلى مكياج صريح بألوان زاهية حتى لا تبدو باهتة قليلًا.

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كاترين دينوف أقل من عادية بفستان أخضر براق

كاترين دينوف Catherine Deneuve اعتمدت فستانًا باللون الأخضر العشبي، ميدي طويل بقصّةٍ أبرزت عيوب جسمها، وغير مناسبة لمهرجان كبير، بدت أقل من عادية، وغير متألقة، كما اعتمدت معه حذاءً أسود مدبّبًا، جعل اللوك كله قاتمًا أكثر من اللازم، ولو أنّ لون الفستان كان مناسبًا للون بشرتها وشعرها.

ستايسي مارتن بفستان منفوش متدرج باللون الأحمر الجريء

اختيار الأحمر على السجادة الحمراء من الخيارات الجريئة، ومعه ستبقَيْن إما متألقة جدًّا أو العكس، ولكنّ الممثلة الجميلة ستايس مارتن Stacy Martin بدت براقة، مع هذا الفستان المتدرج من الدانتيل المنفوش من دار الأزياء الفرنسية ديور Dior، الذي منحها طولًا مضاعفًا، نسقت معه مجوهرات ماسية لامعة باللون الأبيض، مع شعرها القصير وأحمر الشفاه الفاقع، ما لم يعجبنا فقط هو اختيار الفتحة الكبيرة من ناحية الصدر.

جيرالدين نقاش بفستان محتشم أسود

اختارت الممثلة والكاتبة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، فستانًا أسود محتشمًا بالكامل من فالنتينو Valentino ، بدت أنيقة وهادئة وناعمة، بخاصة عندما اختارت هذا العقد البحري باللون الأبيض، ولو أننا شعرنا أنّ الاطلالة مازالت بحاجة للمسة براقة، تضيف بعض الحيوية إليها.

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إيميلي بيكهام باطلالة مخيبة للآمال بختام كان

ظهرت النجمة البريطانية Emily Beecham بفستان طويل مكسّر، وقصّة غير مضبوطة على شكل جسمها، من توقيع شانيل Chanel، وبدت إيميلي وكأنها على عجلة من أمرها، حتى أنّ اختيارها للحذاء لم يكن موفقًا على الإطلاق، والأمر نفسه للشعر والمكياج.

التوكسيدو الرجالي له نصيب من نجمات كان

اختيار ستايل التوكسيدو الرجالي بمهرجان كان، قد لا يفضله خبراء الموضة كثيرًا، بخاصة وإن وقع الاختيار بحفلات الافتتاح والختام، والتي عادةً يسلّط عليها الضوء أكثر، والتي تحتاج لفساتين أنثوية ناعمة لافتة للأنظار.

ولكن كان للنجمات رأي آخر، كالنجمة البريطانية كيارا ماستروياني Chiara Mastroianni، بالبدلة الكلاسيكية مع قميص أبيض من الكشكش، الذي أضاف لمسة أنثوية بسيطة لإطلالتها.

واختارت النجمة فرجيني أفيرا Virginie Efira أيضًا بدلة رجالية مع البليزر الواسع، والصدرية الكلاسية، ولفتنا اعتمادها البنطلون القصير للبدلة، الذي أبرز الصندل الأنثوي المفتوح.

نادين لبكي تتألق بالأحمر على السجادة الحمراء

أبهرتنا المخرجة اللبنانية نادين لبكي بالكثير من الفساتين المميزة خلال هذا المهرجان، وكان ختامها مسكًا بهذا الفستان الأحمر من ديور Dior، بصيحة الكتف الواحد مع حزام الخصر الرفيع، زينت معه أقراط أذن من دار كارتييه، لتبدو أكثر جاذبية بلمسات بسيطة على السجادة الحمراء.

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