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تظاهر أكثر من 1000 شخص، من سكان عاصمة" هاييتي" إحدى بلدان البحر الكاريبي، بشأن كثرة حالات الاغتصاب الجماعي الذي يزداد بصفة كبيرة في البلاد، معتمدين على ارتداء اللون الأبيض من جامعة كيسكيا، إذ تدرس شابة تعرّضت أخيرًا لاغتصاب جماعي، إلى وسط المدينة، مرورًا بموقع الجريمة، بحسب وكالة "فرنس برس".
"الاغتصاب بات شكلًا من أشكال قمع النساء في الأحياء الشعبية والمؤسسات الجامعية في أنحاء البلد، والضحايا يلتزمن الصمت ويعتريهن الخوف والعار، لكن لا بد من كسر دوامة الصمت عند الجميع"، بحسب الناشطة النسوية "باسكال سولاج".
وأشارت احصائيات صادرة عن وزارة الصحة في هاييتي خلال يوليو 2017، إلى أنّ الجرائم الجسيمة تزداد بصفة مستمرة، وكشفت عن أنّ امرأة واحدة من كل 8 نساء تعرضت لعنف جنسي في مرحلة من حياتها.
ولا تزال المفاهيم الذكورية التي تحط من شأن المرأة متجذرة في المجتمع الهاييتي، وفي الأسبوع الأخير، أثار معلقون علنًا مسؤولية النساء في حوادث الاغتصاب، خصوصًا لارتدائهن ملابس معينة.
وأكد ويلكينسون سان-فلور بحزم، أنّه "ما من حجة على الإطلاق تبرر الاغتصاب للفتيات الحرية المطلقة في الخروج ساعة شئن وارتداء ما يحلو لهن".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتصاب شابة جامعية.. مظاهرة تجوب شوارع "هاييتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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