"من غير مشاكل".. 6 أسرار للحفاظ على علاقة زوجية ناجحة

أمور كثيرة رغم بساطتها لكنها قد تكون سببا لهدم العلاقات الزوجية، فيجب تجنب هذه الأخطاء وعدم تكرار حدوثها حفاظًا على حياة زوجية سليمة، خاصة في الأسر التي تمتلك الأطفال.

وطرح المحامي الخبير في شؤون الطلاق جيمس سيكستون، في كتابه: "إن جئت إلى مكتبي فقد فات الأوان"، 6 أسرار تجعل العلاقة الزوجية ناجحة وسعيدة، وتجنبك الوقوع في مشكلات تهدد مصير الحياة الزوجية، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

اعرف معنى "الزواج الجيد"

يختلف تعريف للزواج من شخص لآخر، ومن المؤكد أنّ التعريف الذي يضعه الشخص أيضًا يختلف حسب كل مرحلة في الزواج، لذلك نصح "سيكستون" المقبلين على الزواج بالإجابة على عدة أسئلة مهمة تتعلق بالزواج.

ومن الأسئلة التي يجب الإجابة هي تعريف الزواج السعيد، ما هي المسؤوليات التي ينتج عنها الزواج، هل شريك حياتك متفق معك أم لا؟.

كن صادقا مع شريكك

"لا يمكن لشريك حياتك سماع ما لا تقوله".. النصيحة التي وجهها "سيكستون" للمقبلين على الزواج، موصحا أنّه يجب أنّ يتسم بالصدق والصراحة مع شريك حياته، فالكثير من الشكاوي يستقبلها "سيكستون" من الأزواج بسبب إخفائهم ما يحتاجونه من شركائهم: "هناك شكاوى كثيرة من الأزواج، لكن عندما أسألهم: هل أخبرتهم بذلك؟ يكون الرد الأكثر شيوعًا: حسنًا، كان يجب عليهم أن يعرفوا".

كن صادقا مع نفسك

"الأزواج يكذبون باستمرار".. هكذا رأى "سيكستون" الكثير من الأزواج، فكثيرًا ما يوضح لهم بضرورة معرفة الحقائق كلها لمساعدتهم في الوصول إلى أفضل حل.

وأكد المحامي أنّ الأزواج لا يكذبون فقط على شركائهم، لكنهم أيضًا يكذبون على أنفسهم، الأمر الذي يعقد الأمور بين الزوجين أكثر، ويكون ذلك سببا في زياتهم إلى مكاتب الطلاق.

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استخدم المنطق

نصح "سيكستون" الأزواج باستخدام المنطق عند الجدال، وعدم يجب الدخول في جدال في أشياء لا يمكن تغييرها.

وأكد المحامي ضرورة عدم استخدام الحلفان كثيرًا لتبرير مواقفه، فالزواج رحلة طويلة لا يجب عليه الفوز بكل مراحلها دفعة واحدة.

عش حياتك خارج الزواج

يجب أن يخصص كل طرف وقت لنفسه بعيدا عن الارتباطات الزوجية، فالإهمال يؤدي إلى أمور سيئة، بحسب ما يقول "سيكستون".

ولا يجب أنّ يكون التركيز منصب دائمًا على الحياة الزوجية وتفاصيلها، فالشخص يريد الخروج من هذا الإطار لدفع الملل وتجديد النشاط.

حافظ على الود

مع مرور الوقت تصبح كلمات الحب ليس لها معنى، لذلك نصح "سيكستون" الأزواج بترجمة هذه الكلمات إلى أفعال.

وعادة ما تدخل العلاقات الزوجية إلى منعطفات حادة بسبب إهمال الشريكين لبعض الأمور البسيطة، مثل التعبير عن الحب بهدية خلال عيد الميلاد، أو إبداء الود والامتنان للشريك في مناسبة مهمة له.

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