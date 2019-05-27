"نبيلة" تطلب "الخلع" من زوجها: "بيحب طليقته ومخبي لبسها في دولابه"

بعد 3 أعوام من الزواج، رفعت "نبيلة م" (39 عامًا)، دعوى خلع حملت رقم 3211/2018، ضد زوجها "حسين ن" (44 عامًا)، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب حبه لزوجته السابقة التي طلقها قبل سنوات.

علاقة تقليدية جمعت الزوجين، تروي "نبيلة": "اتعرفت عليه بشكل تقليدي، كنا زمايل في الشغل وكنت لسا مطلقة من جوزي الأول من فترة ومعايا طفلين، اتعرفت على حسين وكان حنين مع ولادي وحكالي على ظروفه وإنّ عنده بنت من مراته الأولى، لكن طلقها لأن مفيش بينهم تفاهم، احترمته وقدّرته جدا عشان معاملته مع ولادي ووافقت نتجوز".

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خلافات بسبب الغيرة من الزوجة الأولى، تضيف: "مكانش ليّا طلبات غير إنّه يراعي ربنا فيّا وفي عيالي، وبعد الجواز حبيته واديته كل مشاعري لأني استجدعته جدا، لكن للأسف ملقتهوش بيبادلني نفس المشاعر دي، قبلت أتجوزه في نفس شقتها وعفشها عشان المصاريف، لكن عمري ما حسيت إنّه بيتي، كل ما أجي أغير حاجة أو أحرك حاجة أحس في عينه بالزعل عشان فاكرها، استحملت كتير عشان أغيّره وقولت العشرة الطيبة هتنسيه، لكن أول سنة عدت والتانية ومفيش فايدة".

صدمة تعرضت لها الزوجة بعد اكتشاف حنين زوجها إلى طليقته، توضح: "بعد أول سنة اكتشفت إنّه مخبي حاجات من لبسها في دولابه، وطنشت وعملت مش واخدة بالي وقلت معلش، لكن جاي دلوقت بعد ما اطلقت بيتكلم معاها بحجة البنت بعد ما كان مقاطعها خالص، وبيفكر فيها وبشوفه متغير وصوته ازاي وهو بيكلمها، ويحكي قدام بنته إنّ أمها كانت حب عمره، وأنا ولا كأني بحس، ولما كلمته واتهمته بالخيانة قالي إنّها أم بنته وأول حب ليه ومستحيل ينساها وبيفكر يرجعها عشان البنت تتربى بينهمـ ولما طلبت الطلاق رفض عشان بيقول إني أنا بنت الأصول اللي مستحملاه، عينه فارغة عايز كل حاجة ومش مقدرني".

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