صور| الخطوط الجوية البريطانية تحتفي بـ100 سنة أناقة

تحتفل الخطوط الجوية البريطانية BA، بمرور 100 عام على إنشائها في أغسطس المقبل، لكن فيما يبدو أنّها بدأت تلك الاحتفالات مبكرا بعرض تطور أزيائها على مر عشرات السنين.

آخر طقم يرتديه طاقم الشركة من تصميم جوليان ماكدونالد من العلامة التجارية في مجال الأزياء جيفنشي، ومن المقرر الكشف عن أزياء جديدة لطاقهما، لكنها لم تعلن موعد طرحه.

وفتحت الخطوط الجوية البريطانية أرشيفها للمرة الأولى أمام الجمهور، ليطلع على تطور أزياء المضيفات عبر السنين، وشملت الصور الأزياء بين أعوام 1967 و1972 و1977 و2003.

تضمنت اللقطات التي تعرضها الخطوط الجوية البريطانية للمرة الأولى، لحظات تاريخية على مدار عشرات السنين، بينها أول رحلة لونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة الراحل، عبر الأطلسي في العام 1942.

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وفضلا عن الأزياء وتطورها، تعرض الخطوط الجوية البريطانية مئات الصور ومقاطع الفيديو التاريخية، ومقالات تشرح كيف تطورت الخطوط الجوية البريطانية من طائرة دي هافيلاند أحادية المحرك إلى ما هي عليها اليوم.

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