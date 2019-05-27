تعارف عبر "فيسبوك" ينتهي باغتصاب وتناول طعام الكلاب

تعرضت سيدة صربية تبلغ من العُمر 53 عامًا، للاغتصاب على يد مصمم مجوهرات نيجيري الأصل يبلغ من العُمر 31 عاما، وذلك في مدينة دبي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الخليج تايمز"، فإنّ الضحية تعرفت على المتهم من خلال إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى قررا الالتقاء سويًا بإحدى المقاهي.

"اتفقنا على المقابلة، وعندما وصلنا قرب أحد المباني هددني بسكين، وأجبرني على الدخول معه إلى المنزل، ليتناوب اغتصابي عدة مرات، وسرقة أوراقي وهاتفي، وفي النهاية أجبرني على تناول طعام الكلاب".

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هكذا سردت السيدة الخمسينية تفاصيل الواقعة، داخل محكمة دبي الجنائية، والتي عقدت أمس حسب ما ذكرت "سبوتنيك".

وكانت السيدة تمكنت من الذهاب للشرطة بعد 4 أيام من الحادث، وكشفت التحقيقات عن أنّ الثنائي دخلا المبنى سويًا، حسب ما رصدتهما كاميرات المراقبة، إلا أنّها لم تُظهر وجود سكينا بالفعل.

كما أكد الفحص الطبي أنّ المشتبه به والضحية بالفعل مارسا الجنس، بسبب ظهور بعض الكدمات عليها، ومن المُقرر أنّ تعقد الجلسة التالية في 30 يونيو.

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